Dieta fai da te per dimagrire: i 6 errori che non dovresti mai fare

Con il nuovo anno tra i tuoi buoni propositi c’è anche quello di dimagrire e di perdere peso?

Segui una dieta fai da te per dimagrire? E’ il momento di conoscere gli errori che potrebbero farvi ingrassare o non farvi perdere peso. Te ne elenchiamo 6 da tenere a mente se vuoi perdere peso

Dimagrire non significa seguire una dieta per poche settimane e poi darsi di nuovo alla pazza gioia. Per dimagrire davvero occorre individuare le abitudini sbagliate, modificarle e mantenerle nel tempo, anche dopo aver raggiunto l'obiettivo. Se non si cambia stile di vita, i chili persi si riprendono facilmente e in breve si torna al punto di prima, con un effetto 'yo-yo' che non finisce mai.

Volete perdere dei chili di troppo dopo le abbuffate delle feste e siete orientate verso una dieta fai da te?

Sarebbe opportuno conoscere eventuali errori che andrebbero evitati se non volete rischiare di prendere peso o non perdere i chili prefissati.

Dieta fai da te errori, quali sono gli errori da non commettere?

Perdere peso non è poi così complicato come molti credono, però sono necessari alcuni accorgimenti e molta serietà nel seguire le linee guida prestabilite. Ciò che può davvero fare la differenza tra una buona riuscita e una perdita di tempo è la tua forza di volontà, assolutamente basilare, soprattutto se miri a un grosso cambiamento fisico. Ognuna di noi si prefigge degli obiettivi, si sa che se si vogliono perdere dei chili, sarà necessario stabilire un tempo e vedere se man mano si riescono a perdere. Sicuramente si dovranno fare delle rinunce non solo a tavola, ma anche limitarsi negli sgarri.

Un consiglio che ognuno dovrebbe seguire è parlarne con un nutrizionista, che in base alla vostra richiesta potrà darvi qualche dritta. Si sa che non si può generalizzare con la dieta, ognuna ha delle esigenze particolari, abitudini e stili alimentari diverse. Ma tuttavia quando si decide di intraprendere una dieta spesso e volentieri si commettono degli errori.

Pronte a scoprire quali sono gli errori da evitare in caso di dieta fai da te per dimagrire?

Dieta fai da te dimagrire: evita questi 6 errori

Cerchiamo di focalizzare l’attenzione sui possibili errori da evitare quando si decide di perdere peso e si vuole seguire una dieta fai da te. Possono essere diversi gli sbagli che si commettono mettendo a dura prova la perdita di peso, perchè il più delle volte si rischia di non riuscire oppure si aumenta il proprio peso.

Ecco i possibili errori da evitare quando si intraprende una dieta fai da te per dimagrire.

Dieta fai da te i 6 errori da evitare

1- Non prefissarsi degli obiettivi. E’ importante porsi degli obiettivi, così da tener sotto controllo il proprio peso, monitorare costantemente il peso potrebbe aiutare a capire se la dieta è efficace.

2- Perdere i chili in pochissimo tempo. Mai andare di fretta, potrebbe essere deleterio soprattutto in un lasso di tempo breve come 3 settimane. Potrebbe accadere che la perdita di peso non graduale determinerebbe il così detto effetto yo-yo, ossia il peso si perde ma si riacquista in poco tempo i chili persi.

3-Mangiare solo zuppe e e verdure. Variare l’alimentazione è importante così non ci si annoia mai. Certo che fare il pieno di zuppe e verdure apporta vitamine, minerali, antiossidanti, ma non basta. Il nostro organismo ha bisogno anche di carboidrati, proteine e grassi buoni.

4- Saltare i pasti. Si pensa che saltare uno o più dei 5 pasti durante l’arco della giornata potrebbe far perdere peso, perchè non si assumono cibi, ma non è corretto. Ogni pasto è importante partendo dalla colazione fino ad arrivare alla cena, aiuta a mantenere attivo il metabolismo.

5- Non mangiare regolarmente la frutta. Alcuni pensavo che la frutta faccia ingrassare, ma sicuramente la frutta contiene zuccheri ma anche fibre, vitamine e antiossidanti. Prediligete la frutta di stagione!

6- Eliminare la pasta. Basta prestare attenzione alle quantità, senza eccedere con le quantità, sicuramente potreste evitare di associare a ingredienti a base di carboidrati. La pasta si può mangiare l’importante è non eccedere con il condimento.

Come suggerito sono diversi gli errori che andrebbero evitati in caso di dieta fai da te per dimagrire.