Dieta per perdere 5 kg e non riprenderli

Chi segue una dieta per dimagrire si trova spesso ad affrontare un ostacolo non da poco che potrebbe frustrare le nostre buone intenzioni. Quando si intraprende una dieta può accadere che già dopo i primi giorni riusciamo a perdere qualche chilo, ma ci accorgiamo che più andiamo avanti e più diventa difficile perdere ulteriormente peso. Gli esperti spiegano questa difficoltà nel perdere ulteriormente peso col fatto che l'organismo "legge" la diminuzione dell'introito calorico come una specie di carestia che può metterne a rischio la sopravvivenza, per cui avvia dei meccanismi di autodifesa che si traducono in un rallentamento del metabolismo e quindi dimagrire diventa più difficile. Un altro effetto riscontrato soprattutto se si seguono diete rapide per dimagrire, è che quando riprendiamo la dieta normale tendiamo a riprendere i chili persi. Gli esperti sottolineano che ciò avviene perché non abbiamo avuto un effettivo dimagrimento, ovvero la perdita di massa grassa, ma abbiamo perso solo dei liquidi. Come è quindi possibile perdere 5 chili in breve tempo senza riprenderli? E' proprio questa la domanda a cui risponderemo in questo articolo.

Perdere 5 chili in un mese: ecco come fare

A detta degli esperti alcune regole basilari che valgono sempre sono le seguenti.

Beviamo almeno 2 litri di acqua al giorno per mantenere il giusto livello di idratazione. Evitiamo le bevande alcoliche e dormiamo almeno 7-8 ore per notte. Un riposo non adeguato favorisce infatti l'accumulo di peso come anche lo stress d'altronde.

Aumentiamo il consumo di frutta e verdura in quanto alimenti ricchi di vitamine e sali minerali.

Evitiamo di mangiare solo a pranzo o a cena perché non è una abitudine alimentare sana, piuttosto intervalliamo i pasti principali, quindi il pranzo e la cena, con degli spuntini e delle merende in modo da mantenere attivo il metabolismo lungo tutto l'arco della giornata.

Pratichiamo dell'attività fisica. Non dobbiamo andare necessariamente in palestra, è sufficiente anche camminare per 30-40 minuti al giorno.

Gli esperti poi sottolineano l'importanza di seguire alcune regole più specifiche che andiamo elencando di seguito.

Mangiamo dell'insalata scondita 20-30 minuti prima dei pasti principali. Questo semplice accorgimento da seguire prima del pranzo e della cena ci aiuterà ad attivare il metabolismo e quindi a bruciare i grassi più facilmente. Riguardo alle quantità ne vano bene 100 grammi.

Non ceniamo dopo le 19 perché non fa bene per il nostro metabolismo. Inoltre gli spuntini vanno fatti dopo la colazione e prima della cena, mai dopo.

Gl esperti suggeriscono anche l'utilizzo di una app per il calcolo delle calorie che consumiamo. In questo modo possiamo sapere con precisione le calorie degli alimenti e quindi possiamo calibrare al meglio la dieta. Inoltre possiamo monitorare i progressi fatti.

Pesiamoci solo una volta alla settimana. Altrimenti rischiamo solo di stressarci con risultati controproducenti.