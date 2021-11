Dieta per pigri per dimagrire senza sforzi

La pigrizia può rappresentare un serio ostacolo se intendiamo perdere peso. In effetti per seguire e portare a termine un piano dietetico la motivazione è la spinta più importante. Se queste cadono rischiamo di vanificare ogni sforzo fatto fino a quel momento. Tuttavia anche i più pigri possono dimagrire se seguono qualche piccolo accorgimento quotidiano.

Perdere peso senza palestra: ecco come fare

Se ritenete che seguire un regime dietetico dimagrante sia troppo faticoso dovrete presto ricredervi. Soprattutto per le persone pigre la prima cosa da fare è lavorare prendendo in considerazione l'aspetto psicologico. Insomma non è possibile prescindere da un minimo di buona volontà necessaria per seguire in maniera costante un programma dietetico, dato che la costanza è una delle chiavi per perdere peso in maniera sana e graduale.

Motivazioni semplici. Ponetevi dei traguardi compatibili con la vostra pigrizia. Basta davvero poco per iniziare a cambiare il proprio stile di vita, ad esempio prendere la bicicletta al posto dell'auto o fare le scale al posto di salire in ascensore. Sarebbe poi una buona cosa farci seguire da un esperto che possa stilarci un programma di esercizi fisici molto semplici da eseguire in determinanti orari della giornata.

Evitiamo gli spuntini a metà mattina e nel pomeriggio, ci riferiamo soprattutto agli spuntini calorici che certo non sono un toccasana per la linea. Secondo gli esperti possiamo sostituire questi spuntini che ci portano solo calorie extra mangiando più verdure a pranzo o a cena che aumentano il senso di sazietà.

Mangiamo non poco ma abbastanza

Secondo i dietologi passare da una dieta all'altra non solo ci stressa ma ci fa mettere peso in quanto può rallentare il metabolismo rendendo più difficile dimagrire. Se invece mangiamo a sufficienza raggiungiamo un equilibrio metabolico che non influisce sul peso.

Un altro accorgimento è quello di utilizzare piatti piccoli. In questo modo la porzione andrà a riempire il piatto dando l'impressione visiva di essere più grande.

Riduciamo i carboidrati. Una dieta va stabilita tenendo conto dei segnali del nostro corpo che dobbiamo imparare a leggere, pertanto non esiste un regime dietetico che vada bene per tutti. Spesso chi si mette a dieta elimina i grassi, ma continua a mangiare i carboidrati, in particolare pasta e pane, in maniera non regolata. In questi casi i carboidrati vengono utilizzati quale principale fonte di energia, in realtà per dimagrire bisognerebbe rivolgersi a un esperto che ci prepari un piano dietetico che prevede un più razionale consumo dei carboidrati lungo l'arco della giornata e nel corso della settimana.

Dormire a sufficienza. Di sicuro ciò fa piacere ai pigri. Dormire male o non riuscire a prendere sonno infatti può esser causa di un aumento di peso. Questo perché quando non dormiamo aumentano i livelli della grelina, l'ormone della fame, per cui possiamo alzarci dal letto per fare il classico spuntino di mezzanotte tutt'altro che salutare.