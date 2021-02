Dieta Rina: come funziona e menù di esempio

La dieta Rina, nota anche come Rina 90 in riferimento alla sua durata, promette di farci dimagrire fino a 25 chili, traguardo indubbiamente non da poco. Il primo libro relativo a questo regime dietetico dimagrante è stato pubblicato nel 2004 da Breda Hrobat e Mojca Poljansek, con la collaborazione del Dr. Stefan Celan. La caratteristica di questa dieta, come altre diete cosiddette dissociate, è che non si tiene conto delle calorie, bensì dell'appartenenza degli alimenti ad alcuni gruppi specifici, pertanto i cibi che appartengono a gruppi diversi non possono essere nè mescolati nè mangiati nello stesso giorno. Questo riuscirebbe a far assimilare meglio i principi nutritivi degli alimenti.

E' consigliabile non seguirla per molto tempo e in ogni caso è sempre importante informarsi dal proprio medico che saprà darvi le informazioni necessarie per conoscere se può essere seguita sulla base del vostro stato di salute.

Dieta Rina: schema

La dieta Rina prevede la ripetizione di questo schema tipo ogni 4 giorni. In buona sostanza si sceglie un gruppo di alimenti al giorno e se ne ripete la routine. Questo schema va seguito quindi per 28 giorno, il 29esimo giorno è invece previsto il digiuno al fine di depurarci. La dieta prevede che si possa mangiare dal mattino ma non oltre le ore 21. Al di fuori di questi orari sono ammesse soltanto tisane ipocaloriche. A differenza di altre diete, come vedremo, non sacrifica i carboidrati.

Primo giorno, proteine.

Secondo giorno, amidi.

Terzo giorno, carboidrati.

Quarto giorno, vitamine.

Si ripete questo schema per 28 giorni e il 29 si digiuna, depurandosi.

Vi sono poi alcune regole base da seguire nella dieta Rina. Pur non trattandosi di una dieta ipocalorica, si prevede in ogni caso l'eliminazione degli alimenti ipercalorici, pertanto non rientrano nella dieta gli zuccheri, anche quelli contenuti nelle bibite gassate, l'alcol, e i dolci. Da evitare anche i grassi e quindi alimenti quali gli insaccati e i formaggi stagionati. Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e praticare una attività fisica per favorire il dimagrimento.

Dieta rina: menù tipo

Primo giorno, proteine

A colazione del caffè o tè senza zucchero accompagnato da 150 grammi di frutta a scelta.

Pranzo: carne magra o in alternativa del pesce o formaggio magri, accompagnati da verdura a scelta e una fetta di pane integrale tostato.

Cena: carne magra o in alternativa del pesce o formaggio magri accompagnati da verdura in abbondanza.

Secondo giorno, amidi

In questa giornata possiamo dare via libera ai carboidrati semplici. Tra riso, fagioli ,piselli, fagioli, patate, orzo e mais, abbiamo una ampia varietà di scelta.

A colazione: del caffè o tè senza zucchero accompagnato da 150 grammi di frutta.

Pranzo: scelta tra riso o legumi e verdure.

Cena: legumi e verdure.

Terzo giorno, carboidrati

Colazione: sempre del caffè o tè senza zucchero accompagnati da 150 grammi di frutta.

Pranzo: pasta al pomodoro condita con un sugo leggero oppure in altenativa della pizza ma senza aggiungervi salumi o formaggi.

Cena: patate lesse e verdura e pane. Volendo possiamo concederci anche un gelato o una fetta di torta.

Quarto giorno, vitamine

L'ultima giornata la frutta ha un ruolo preponderante perchè ci aiuta a fare il pieno di vitamine.

Colazione: sempre del caffè o tè senza zucchero accompagnato da 150 grammi di frutta a scelta.

A Pranzo insalata condita con un filo di olio extravergine di oliva e frutta secca e contorno di verdure a scelta.

Spuntino: sempre frutta secca

Cena: macedonia di frutta a scelta

Digiuno del 29esimo giorno

Acqua, caffè o tè senza zucchero. Sulla base delle proprie condizioni di salute si può saltare il digiuno seguendo lo schema previsto per il giorno delle vitamine, o optare per zuppe o minestre a base di acqua e verdure.