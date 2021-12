Dimagrire con la dieta dell'acqua

L'acqua è il costituente fondamentale del nostro organismo. Banalmente senza questo prezioso liquido non potremmo vivere. Possiamo sopravvivere senza mangiare alcuni giorni, ma non senza acqua. La dieta dell'acqua è stata messa a punto dal professore Nicola Sorrentino specialista in Scienza dell'Alimentazione che ha dedicato a questo argomento diverse pubblicazioni. L'acqua non solo depura il nostro organismo dalle tossine favorendo la diuresi, ma è anche un alleato prezioso per chi voglia dimagrire o semplicemente rimanere in linea in quanto è un acceleratore metabolico. L'acqua inoltre in piccole percentuali contiene minerali che già troviamo nei cibi quali calcio, ferro, rame, manganese e altri ancora. La dieta dell'acqua ha una durata di 30 giorni e non è un regime dietetico restrittivo per cui non prevede particolari rinunce.

Dieta dell'acqua: come funziona

La regola fondamentale di questa dieta è di bere due bicchieri d'acqua prima di ogni pasto. Per il resto la dieta si incentra sul consumo anche di alimenti che contengono acqua, ad esempio le verdure di stagione e gli alimenti ipocalorici. Andando più nel dettaglio, oltre alle verdure, è prevista la frutta, e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di alimenti ricchi di acqua. In particolare quella secca è indicata per uno spuntino mattutino e anche per la merenda pomeridiana in modo da arrivare ai pasti principali già mezzi sazi. La pasta in questa dieta non il nemico da combattere anzi è ammessa anche la sera in quanto favorisce il rilassamento. L'unico accorgimento è di non eccedere con i condimenti. Anche la pizza non è vietata purché si preferisca quella preparata con farina integrale piuttosto che quelle raffinate. Per trenta giorni (questa la durata della dieta) andranno invece limitati gli zuccheri. I cibi grassi, in particolare le fritture andranno evitate, mentre il sale andrà usato con moderazione.

Il dietista Sorrentino ha messo a punto una piramide dell'idratazione. Al primo posto c'è ovviamente l'acqua; al secondo abbiamo tisane infusi orzo tè e caffè decaffeinato; in terza posizione latte di origine animale o vegetale non zuccherato quali ad esempio di mandorle soia avena e riso; al quarto posto ci sono i succhi non al 100% frutta e la birra analcolica; al quinto il caffè espresso; al sesto le bevande energetiche per gli sportivi da bersi quindi dopo una adeguata attività fisica; al settimo e ultimo livello di questa piramide troviamo i soft drink le bibite analcoliche (è indifferente che siano zuccherate o meno) e gli energy drink che andranno bevuti solo sporadicamente.

Dieta dell'acqua: menù di una giornata tipo

A colazione due bicchieri d’acqua; caffè o tè o tisana; un bicchiere di bevanda di riso integrale o un bicchiere di latte parzialmente scremato o uno yogurt magro; una manciata di cereali oppure in alternativa tre fette biscottate integrali. A metà mattina un bicchiere d’acqua, frutta o frutta secca a guscio. A pranzo 2 bicchieri d'acqua un piatto di insalata con tonno al naturale e un panino integrale. Come spuntino pomeridiano un bicchiere d'acqua, uno yogurt magro o della frutta secca a guscio.

A cena due bicchieri d'acqua un piatto di pasta accompagnata da una porzione di verdure.

Come dopocena della frutta a piacere o in alternativa un quadretto di cioccolato fondente.