Dimagrire con la dieta della banana

La dieta della banana proviene dal Giappone e ha trovato una grande popolarità grazie ad internet. E' conosciuta anche come Morning Banana, ovvero dieta della banana mattutina. E' stata messa a punto da Sumiko Watanabe, una farmacista di Osaka. Ha dalla sua il vantaggio di essere una dieta molto semplice da seguire in quanto consiste nel mangiare una banana o anche più d'una se lo si vuole, a prima mattina purchè sia cruda e a temperatura ambiente e sia accompagnata da un bicchiere d'acqua.

Dieta della banana: come funziona

La dieta della banana prevede poche regole da seguire che riassumiamo di seguito. Al mattino si fa colazione con una banana cruda mai acerba a temperatura ambiente mentre vi è piena libertà nello scegliere gli altri pasti nel corso della giornata salvo qualche limitazione per alcuni alimenti. Bisogna poi smettere di mangiare quando si senti sazi all'80%, regola discutibile perchè il livello sazietà è differente da individuo a individuo. Se ne può mangiare anche più d'una purché non si arrivi mai a sentirci troppo pieni. Alla banana possiamo aggiungere una ricotta fresca o dello yogurt ma non thè o caffè a cui siamo abituati. Seguendo queste regole è possibile perdere fino a 5 chili, quindi si tratta di una dieta indirizzata chi vuole perdere pochi chili seguendo regole semplici che non impongono restrizioni limitanti.

La dieta della banana è stata, per dir così, occidentalizzata per permettere a sempre più persone di seguirla, pertanto sono ammessi alimenti quali carne legumi formaggi yogurt verdure, tuttavia sono vietati i prodotti da forno che contengono farine bianche. La pasta e il pane sono ammessi solo nella versione integrale o ai cereali. Risulta quindi importante variare ogni giorno l'alimentazione con carne formaggi verdure legumi insalata e frutta. Anche i dolci prima o dopo i pasti sono sconsigliati ma non vietati. La cena va fatta entro le 20. Si consiglia di bere solo acqua nè troppo fredda nè troppo calda e va bevuta durante i pasti. Sono vietate bibite gassate e succhi di frutta, mentre gli alcolici sono consentiti solo in rare occasioni. Nel pomeriggio è possibile fare uno spuntino a scelta anche con biscotti secchi oppure un frutto a scelta ma non con merendine e snack vari.

Riposare entro la mezzanotte e se si può anche prima perché il riposo è fondamentale non solo per il benessere psicofisico ma anche per il metabolismo.

Come consiglio generale si suggerisce di mangiare i cibi più volte e quindi di masticarli a dovere.

La dieta della banana non prevede il calcolo delle calorie.

Lo sport è un'opzione a scelta perché è indicato solo se non ci comporta stress perché in tal caso sarebbe controproducente. Si consiglia in ogni caso di camminare passo svelto per almeno 15 minuti al giorno.

Banane: proprietà nutrizionali

E' un frutto piuttosto calorico, una banana di dimensioni medie può darci fino a 100 calorie, inoltre anche l'apporto di carboidrati (23 grammi per 100 grammi di prodotto) e di zuccheri (12 grammi per 100 grammi di prodotto) è importante. Tuttavia questo frutto compensa con l'elevato contenuto di fibre che aumentano il senso della sazietà e del triptofano che il nostro organismo trasforma in serotonina, un neurotrasmettitore che migliora l'umore. Buono anche il contenuto di potassio. Tuttavia essendo ricca di zuccheri semplici, secondo gli esperti, è bene consumarne non più di una porzione al giorno.

Prima di intraprendere la dieta della banana, come per qualsiasi altro tipo di regime dimagrante, è sempre bene chiedere il parere del nostro medico o del nutrizionista.