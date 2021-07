Dimagrire con la frutta estiva: quale scegliere

Durante la stagione estiva si ha poca voglia di mettersi ai fornelli, e in fatto di dieta si preferiscono alimenti leggeri, freschi, di facile digeribilità. D'estate in particolare la frutta assieme alle verdure, è la regina incontrastata della nostra tavola. Questo alimento infatti contiene soprattutto vitamine, sali minerali e fibre che ci aiutano ad affrontare nel modo migliore le temperature torride che caratterizzano la stagione estiva. In particolare la frutta aiuta anche a mantenerci in linea e a dimagrire se abbiamo da smaltire qualche chiletto che abbiamo accumulato nei mesi precedenti.

Se stiamo seguendo un regime dietetico restrittivo dobbiamo scegliere la frutta adatta. In questo senso dobbiamo tenere conto dell'indice glicemico degli alimenti che indica la velocità con cui lo zucchero entra nel circolo sanguigno. L'Indice Glicemico (I.G.) di un alimento si considera poco elevato se risulta inferiore a 55 I.G., medio se compreso tra 55 e 70 I.G, elevato se superiore a 70. Gli esperti sottolineano che è opportuno fare un altro distinguo: un conto infatti sono gli zuccheri semplici contenuti nella frutta, un conto invece gli zuccheri semplici ad esempio saccarosio e glucosio che vengono utilizzati per dolcificare le bevande e che in pratica ci apportano calorie "vuote", ovvero nutrizionalmente nulle. D'estate questi sono i frutti maggiormente indicati se siamo a dieta e quindi vogliamo recuperare la linea oppure per mantenerci in forma.

Fragole e ciliegie. Le prime ci apportano 30 calorie per 100 grammi e hanno un indice glicemico basso. Questo frutto contiene anche vitamina C, fibre e antiossidanti. Le possiamo consumare come spuntino spezza-fame. Anche le ciliegie possono aiutarci a perdere peso se consumate come spuntino spezza-fame. Sono ricche di sostanze antiossidanti e riducono anche il colesterolo del 10%.

Le more sono un toccasana per la salute. Contengono fibre, antiossidanti e pochi zuccheri.

L'anguria è senz'altro uno dei frutti che non può mancare d'estate. E' rinfrescante, dissetante grazie alla presenza di acqua ed è anche un frutto poco calorico. Ideale se siamo a dieta (15 calorie per 100 grammi).

Ananas e papaya. Si tratta di due frutti esotici. L'ananas contiene la bromelina, una sostanza che accelera la digestione e mantiene attivo il metabolismo. E' un frutto non particolarmente calorico (50 calorie per 100 grammi). L'ananas inoltre è un antinfiammatorio naturale e depura l'organismo. Anche la papaya è un frutto dissetante che ci apporta 39 calorie per 100 grammi. Inoltre contiene enzimi, quali la papaina, che non solo aiutano la digestione ma sono anche antinfiammatori. La presenza della vitamina A e C lo rendono un alimento benefico per il sistema immunitario.

Pesche. Si tratta di un alimento poco calorico, (30 calorie per 100 grammi). Questo frutto è indicato per il suo basso indice glicemico, è povera di grassi e ricca di acqua. Inoltre ci apporta anche una buona quantità di sali minerali, ad esempio calcio fosforo e potassio.

Pompelmo. Anche in questo caso l'apporto calorico è modesto (42 calorie per 100 grammi). E' un frutto che non può mancare nella dieta di chi deve perdere peso in quanto ha un basso indice glicemico. Il pompelmo ha anche ha un'azione antivirale antibatterica e antifungina. Lo si può bere sotto forma di spremuta a colazione e consumare mezzo prima di ogni pasto e come spuntino nel pomeriggio.