E' ora di darsi un tono!

Scicli - Maria Bissi, estetista professionista e Skin Expert, con più di 25 anni di esperienza, insieme allo staff di MAB CENTER, presenta in anteprima, e in esclusiva per la provincia di Ragusa, la nuova tecnologia Face & Body 3.0: l’innovativo macchinario Comfort Zone liftante e rimodellante per viso e corpo.

L’area benessere Mab Center, è specializzata nei trattamenti estetici e dermocosmetici. Con l’azione combinata di tre tecnologie innovative: Radiofrequenza, Vacuum Dinamico e Laser al Diodo, si otterranno risultati straordinari su viso e corpo fin dalla prima seduta. Grazie alla personalizzazione dei trattamenti, è possibile impostare programmi sicuri, piacevoli ed efficaci per contrastare atonia, rughe e cellulite.

Maria e tutto lo staff di Mab Center, ti aspettano GIOVEDI 10 MARZO in via Alberto Mario n° 13 a Scicli. Prenota il tuo appuntamento al numero 0932.842034 / 389.7848885!