Ansia e stress: come allontanarli con le erbe rilassanti

Le erbe rilassanti sono un modo semplice e naturale per contrastare i momenti difficili o anche per concedersi un momento di relax, durante la nostra giornata a casa o in giornate come queste che siamo costretti a rimanere in casa a causa della Pandemia. Quando si desidera prendersi un momento solo per sè e renderlo ancor più prezioso non si può non pensare alle erbe rilassanti. Scopriamo quali sono le erbe rilassanti più preziose e come utilizzarle.

La vita di tutti i giorni, con i suoi ritmi frenetici può essere causa di ansia o stress. Per questa ragione occorre saper ascoltare il proprio corpo e cogliere i segnali che ci invia prima che l’ansia diventi cronica e si trasformi in vera e propria depressione. Per prevenire le complicazioni indotte dallo stress e sciogliere la tensione quotidiana in modo naturale possiamo ricorrere a diversi rimedi, tra cui tecniche di rilassamento e meditazione, ma anche ad alcune erbe che sembrano fatte apposta per superare con successo i disagi dello stress. Tra questi spiccano le erbe rilassanti, un modo tutto naturale per ritrovare il proprio equilibrio interiore grazie all’aiuto di pochi semplici ingredienti. Scopriamo quindi quali sono le erbe più utili per dire addio ad ansia e stress.

Cosa sono le erbe per rilassarsi?

Si tratta di piante officinali che grazie alle loro innumerevoli proprietà aiutano il sistema nervoso, risultando anti depressive e rilassanti. Delle erbe contro lo stress e nervosismo che possono agire sotto forma di tisana rilassante, in infusione o come tintura madre o olio essenziale da applicare su alcune zone del corpo. vediamone alcune delle più efficaci. Ricordate, inoltre, che per preparare l’infuso perfetto in genere occorrono 3-4 cucchiai delle erbe scelte, 1 litro di acqua in ebollizione e un periodo di infusione non inferiore ai 5 minuti… da consumare rigorosamente in un momento della giornata libero da impegni o a sera, prima di andare a dormire. Un modo piuttosto semplice

La valeriana: la soluzione prima andare a dormire

Un erba rilassante sicuramente utile è la valeriana. Ne basta infatti un cucchiaio da lasciare in infusione per 10 minuti in acqua bollente per poter godere di tutti i suoi benefici. Berla prima di andare a dormire aiuta infatti a rilassare la mente conciliando il sonno. Esattamente l’erba perfetta per chi soffre di insonnia o, giunta la sera, non riesce a staccare dai tanti pensieri. In alternativa, sempre per dormire, si possono usare anche la camomilla e la lavanda.

Melissa e camomilla

La melissa è la più indicata per preparare tisane rilassanti e leggermente sedative. E la camomilla, in particolare, aiuta a riposare bene.

Il rosmarino: un buon aiuto per combattere lo stress

Se la sensazione di stress è presente per tutto il giorno, l’erba da scegliere è il rosmarino. Si tratta infatti di una pianta che oltre a rilassare i nervi aiuta proprio ad allontanare lo stress. Si dice che il rosmarino sia anche in grado di donare equilibrio alla mente. Un cucchiaio in acqua bollente e si avrà la tisana rilassante perfetta.

Il tiglio: ottimo contro il mal di testa

Se lo stress e l’ansia sono tali da provocare l’emicrania, una soluzione è la tisana a base di tiglio. Un cucchiaino in una tazza d’acqua calda aiuterà a scacciar via gli stati ansiosi, rilasserà i muscoli e il sistema nervoso. Perfetta da bere nei periodi più difficili o in cui si sente di avere carichi mentali troppo pesanti e per questo complicati da risolvere. Tutte queste tisane possono essere un fedele alleato in molte situazioni, come ad esempio per i disturbi del sonno (quando sono lievi e se derivano dallo stress)

Se siete molto stressati, provate anche il bagno rilassante di erbe contro lo stress

Se siete molto stressati e in agitazione, un bel bagno rilassante farà al caso vostro. Potete preparavi un bagno con queste erbe dalle proprietà calmanti:

50 gr di fiori essiccati di scutellaria- 50 gr di fiori essiccati di camomilla- 50 gr di foglie di basilico sacro- 50 gr di fiori essiccati di verbena- 50 gr di fiori essiccati di melissa

Preparazione. In una garza di cotone mettete tutte le erbe e chiudetela con uno spago. Immergete il sacchettino nell’acqua del bagno, e direttamente sotto il getto del rubinetto mentre riempite la vasca. Prendete un bagno di almeno 20-30 minuti.