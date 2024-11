Farmaco salvavita per bambini diabetici gratis in Sicilia

Palermo - La Regione ha dato il via libera all'acquisto del glucagone spray nasale, farmaco salvavita per i bambini diabetici. La decisione è in una lettera dell'assessorato della Salute indirizzata al Cuc, Centro unico di committenza, e all'assessore all'Economia in cui si dà mandato all'acquisizione del Baqsimi (questo il nome commerciale) che sarà gratuito per sei mesi per i pazienti di età compresa tra i 4 e i 17 anni. Sarà il governo siciliano a farsene carico.

Nonostante il farmaco fosse stato riclassificato da Aifa dalla classe "A" (gratuita) alla classe "C" (a pagamento), altre regioni se ne erano fatte carico e avevano permesso di distribuirlo gratuitamente attraverso il Sistema Sanitario Regionale. I piccoli pazienti nell'Isola sono oltre duemila (solo a Palermo sono 600, a Catania 500, mentre ad Agrigento 180).

Il medicinale è necessario contro le ipoglicemie gravi e il costo di 84,17 euro per singola confezione monodose è proibitivo per molte famiglie. Ora il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino e l'assessore alla Salute Giovanna Volo hanno deciso l'acquisto a carico della Regione.

La richiesta di Schifani ha sullo sfondo la possibilità, o meglio l'auspicio, che nel frattempo l'Agenzia italiana del farmaco riclassifichi il Baqsimi rendendolo gratuito e riportandolo in fascia A.