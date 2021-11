Federica Panicucci: la dieta tipo per avere un fisico pazzesco a 54 anni

Come fa Federica Panicucci ad essere così in forma a 54 anni, genetica o dieta?

Chi la segue in televisione si sarà certamente chiesto come faccia a mantenere una tale forma fisica. Chi l'ha ammirata nelle foto apparse sui settimanali o su quelle postate sul suo Instagram da 1 milione di follower, in questa calda estate italiana ha ammirato addominali da urlo, fianchi ben disegnati, gambe perfette e toniche, un lato B che sfida la gravità, un sorriso bello e smagliante. Gli scatti di Federica in bikini lasciano senza fiato. Eh sì perché a 54 anni la conduttrice di Mattino 5, sfoggia un fisico da far invidia a una ventenne. Ottima genetica o anche altro? Di sicuro sembrerebbe avere dalla sua parte un efficiente metabolismo, ereditato per natura. Lei stessa ha sempre dichiarato di essere stata fortunata, non avendo mai sofferto di problemi di peso, ma ha ammesso di seguire uno stile di vita sano, un'alimentazione equilibrata, senza eccessi ma con qualche "sgarro", di praticare sport, senza strafare

Ma qual è lo stile di vita della conduttrice italiana che le permette di avere quel fisico pazzesco a 54 anni?

Federica Panicucci è una conduttrice italiana che a 54 anni, è una bellissima donna molto apprezzata dal pubblico e spesso invidiata da alcune donne. Federica infatti porta benissimo la sua età ed ha un fisico da urlo, proprio come il viso. Capelli biondi e lisci, sorriso sempre stampato sul viso e look incantevoli in ogni occasione, la Panicucci è sempre in ordine, ma come fa ad essere così? Alla base di questa bellezza c'è uno stile di vita molto rigido e sano.

Federica ha sempre ammesso di essere fortunata, ha infatti un metabolismo veloce che le permette di non ingrassare velocemente, ma oltre a questo c’è altro: la Panicucci pratica sport e mangia seguendo una dieta. La dieta che segue la conduttrice è piuttosto rigida. Nella dieta alimentare che segue sono infatti vietati fritti, alcol, dolci e affettati. La donna si concede degli sgarri ma non troppo spesso, persino la pizza la mangia ogni tanto e non settimanalmente come tanti italiani fanno.

Federica si alza molto presto al mattino, si coccola con una colazione buona ed abbondante. Come spuntino mangia del cioccolato fondente o della frutta secca, senza esagerare, mentre per il pranzo opta per la pasta e il pane. Per cena preferisce verdure, pesce o carni bianche. La Panicucci non ha periodi di totale rinunce, preferisce piuttosto ridurre le porzioni di cibo ma non privarsene. Oltre ad una sana alimentazione, Federica fa sport. Ogni giorno cerca di ritagliarsi 15 minuti per fare degli esercizi in casa. La donna allena principalmente gambe, glutei, addominali e braccia. Ciò che fa la differenza, stando a quanto dice lei, è la costanza di allenarsi, seppur poco, tutti i giorni.

Anche voi vorreste avere almeno un briciolo della prestanza fisica di Federica Panicucci? Dopo i cinquant’anni un fisico come il suo sembra quasi un’utopia, eppure lei rappresenta la conferma che tutto è possibile con le giuste accortezze nell’alimentazione e con un po’ di allenamento fisico. Vediamo come affronta le sue giornate il simbolo delle mattinate di Canale 5.

Nella sua dieta non manca una colazione abbondante dove consuma principalmente frutti rossi e frutta secca, ma anche biscotti integrali, per completare con un caffè lungo e una spremuta d’arancia.

A pranzo predilige i carboidrati nello specifico a base di kamut, dalla pasta al pane. Mentre a cena spazio a verdure e proteine come carni bianche o pesce.

Durante la giornata, la Panicucci beve anche infusi e decotti che l’aiutano a mantenere l’addome piatto, e assume alcuni integratori ma sotto consiglio medico.

L’idratazione è importante per contrastare la ritenzione idrica e la conduttrice beve almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno. Inoltre, ha eliminato dal suo regime alimentare fritti, dolci e bevande alcoliche. Anche se ogni tanto mangia una pizza.

Dormire bene per dimagrire

Inoltre, la donna cerca di dormire le giuste ore e tenta di allontanare lo stress. Assume inoltre alcuni integratori. Cosa ne pensate di questa dieta?

Prima di sottoporsi a qualsiasi dieta è sempre bene consultare il proprio medico e chiedere consiglio ad un nutrizionista.