Gabriele Bonci: la dieta del re della pizza che gli ha fatto perdere 40 kg

Gabriele Bonci classe 1977 che ha iniziato la sua carriera televisiva con la prova del cuoco, ha perso circa 40 kg grazie a una dieta ancora abbastanza misteriosa. Cosa è successo al pizzaiolo più noto della televisione italiana?

Gabriele Bonci Il re indiscusso della pizza in Italia, negli ultimi mesi ha fatto discutere il web a seguito della dieta super ferra che gli ha permesso di perdere molti chili.

Gabriele Bonci fa parte di quella categoria di ristoratori e pizzaioli divenuti molto celebri grazie alle loro comparse televisive. In realtà il personaggio di Bonci è un po’ diverso da quello di molti altri suoi colleghi: infatti, il re della pizza ha fatto breccia nel cuore di tantissimi telespettatori grazie alla sua semplicità e simpatia.

Gabriele Bonci nel corso degli anni è stato annoverato come il re indiscusso della pizza, conquistando il palato e de curiosità di tutti coloro che hanno avuto modo di vedere il pizzaiolo romano all’opera. In questi anni a lasciare senza parole è stata anche l’incredibile trasformazione messa in atto da Gabriele Bonci che, dopo una dieta super ferrea, oggi si mostra super dimagrito… un cambiamento che ha innescato la curiosità di molti fan e non solo, motivo per cui la domanda capite del nostro articolo oggi è la seguente: quanti chili ha perso il re di Pizza Hero? Molti suoi fan affezionati hanno però notato qualche cosa di strano nelle sue ultime uscite televisive: infatti, Gabriele Bonci è apparso molto dimagrito e questo cambiamento fisico ha spiazzato i telespettatori a lui più affezionati che vogliono capire come sia stato possibile una così rapida perdita di peso. La trasformazione messa in atto dal pizzaiolo è stata sotto gli occhi di tutti i suoi fan, i quali non hanno potuto fare a meno di notare come lo Bonci non sia più la stessa persona che il pubblico televisivo che i fan avevano imparato a conoscere, anche se la sua forma fisica oggi sembra è davvero invidiabile.

Quanto è dimagrito Gabriele Bonci?

Gabriele Bonci ha perso circa 40 kg sul finire del 2019. Nel corso dell’ultima edizione di ”Pizza Hero – la sfida dei forni” il dimagrimento era già evidente e questo vuol dire che qualsiasi cosa lo abbia causato ha avuto un effetto molto rapido. Attualmente il peso di Gabriele Bonci è di circa 75 kg per un’altezza di 1,85 m, misure che restituiscono sicuramente un’immagine molto diversa rispetto a quella a cui i telespettatori erano abituati. Come ha fatto Gabriele Bonci a dimagrire così tanto in così poco tempo?

Gabriele Bonci, il re della pizza dopo la dieta. Come ha fatto a dimagrire?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Gabriele Bonci e la dieta super ferrare hanno incuriosito molti follower sul web, per la sua forma fisica e la dieta che ha seguito durante l’ultimo anno.

Persone vicino al pizzaiolo, hanno sostenuto che la perdita di peso del pizzaiolo è il frutto di una dieta super ferrea che gli ha permesso di dimagrire abbastanza velocemente e non solo. Rispetto ai primi anni di lavoro in campo televisivo, a oggi, Bonci si mostra totalmente di verso grazie appunto al regime alimentare che gli ha permesso di perdere circa 40 chili!

Che dieta ha fatto Gabriele Bonci?

Non si sa con esattezza che tipo di dieta abbia fatto Gabriele Bonci che non ha mai affrontato nel dettaglio il tema del suo rapido dimagrimento. Sappiamo che il conduttore di Pizza Hero è da anni impegnato in una battaglia per la qualità delle materie prime utilizzate nel mondo della panificazione e, pertanto, è possibile che alla base del suo dimagrimento ci sia anche una grande attenzione alla salubrità di ciò che mangia e anche di ciò che propone ai suoi clienti.

Recentemente, però, a far discutere è stato il ricovero improvviso presso una struttura di riferimento a seguito di un malore probabilmente causato dall’eccesiva perdita di peso, ma sul quale Bonci ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Archiviato il delicato momento, comunque sia, Gabriele Bonci è tornato al suo lavoro e passione continuando così a riscuotere un grandissimo successo anche sui social.