Mantenere una dieta equilibrata, una buona idratazione e un’adeguata routine di esercizi contribuirà a migliorare la qualità della vita. La glicemia alta dipende molto dagli alimenti che mangi, in particolare dai carboidrati. Ora, se i livelli di glucosio sono molto alti in una persona, questa condizione prende il nome di diabete mellito. Questa è una malattia caratterizzata dall’incapacità del corpo di regolare i livelli di glucosio nel sangue. Sebbene il trattamento farmacologico e il controllo medico siano essenziali, esistono alcune misure naturali complementari che possono aiutare il paziente ad abbassare il glucosio nel sangue.

La glicemia è un indicatore del livello di zuccheri presente nel sangue umano. E’ un termine che solitamente associamo al diabete, una patologia piuttosto diffusa, soprattutto ai nostri giorni, che comporta un elevato livello di zuccheri nel sangue (iperglicemia). In genere questo scompenso è causato dal fatto che l’organismo non produce sufficiente quantità di insulina, ossia l’ormone che trasforma gli zuccheri in energia (Diabete di Tipo 1) o che l’insulina prodotta non venga utilizzata a dovere (Diabete di Tipo 2 o Diabete Senile, poiché può presentarsi in soggetti con età superiore ai 40 anni).

Glicemia alta, come abbassarla con questi 5 ingredienti naturali

Come abbassare la glicemia in modo naturale

Per ristabilire valori normali e abbassare la glicemia, quando questa è patologica, non esistono rimedi alternativi ai farmaci. Tuttavia, nei casi di iperglicemia non attribuibili a diabete, ci sono rimedi naturali alternativi al farmaco, utili a prevenire la sua alterazione e mantenerne i valori entro dei livelli normali, agendo sui fattori che causano gli squilibri e l’innalzamento.

5 preparazioni da fare a casa per abbassare la glicemia in maniera naturale

1. Infuso di cannella

I benefici della Cannella. La cannella è una spezia aromatica dotata di proprietà antiossidanti antimicrobiche, antinfiammatorie e che, ha dimostrato di aiutare a integrare il trattamento farmacologico volto a diminuire i livelli di glucosio nel sangue. Questa spezia aiuta a migliorare la sensibilità all’insulina aumentando l’assorbimento del glucosio da parte dei tessuti adiposi e del muscolo scheletrico, inibendo l’assorbimento intestinale del glucosio e, a sua volta, aumentando la secrezione di insulina, come indicato in questo studio. Pertanto, si consiglia di assumere regolarmente l’infusione, che viene preparata come segue:

Ingredienti: 1 stecca di cannella, 1 bicchiere d’acqua (250 ml)

Preparazione

Scaldate l’acqua e, quando raggiunge il bollore, aggiungete la stecca di cannella e lasciate sul fuoco per qualche minuto.

Spegnetelo e lasciatelo riposare. Rimuovete la stecca di cannella dall’acqua e versare l’infuso in un bicchiere.

Puoi bere questa bevanda 1 o 2 volte al giorno. Nota: puoi usare più volte lo stesso bastoncino di cannella, poiché non perde il suo sapore o le sue proprietà dopo una sola infusione.

2. Aceto di mele

L’aceto di mele potrebbe aiutare a regolare i livelli di glucosio nel sangue, come rilevato dalla pubblicazione di Diabetes Care. Prendendo due cucchiai di aceto di mele, diluito in un bicchiere d’acqua, presumibilmente aiuterebbe a regolare i livelli di glucosio nel sangue. Sebbene tu possa acquistarlo nei negozi, puoi anche farlo da solo a casa, come segue.

Ingredienti: 10 mele mature e biologiche, 2 bicchieri d’acqua (500 ml)

Preparazione

Lavate, sbucciate e tritate le mele.

Estrarre il suo succo con l’aiuto di un frullatore e con l’acqua.

Versare il liquido a metà in un contenitore di vetro o argilla con una bocca larga.

Coprilo ermeticamente e tieni il liquido a riposo per 4 o 5 settimane a una temperatura compresa tra 18°C e 20°C in modo che possa fermentare.

Versare il liquido in un contenitore pulito e ampio, coprirlo con un panno e metterlo in un luogo caldo per 3 giorni.

Infine, filtra l’aceto e conservalo in una bottiglia scura in modo che non vada a male. Ora puoi usarlo tutti i giorni.

3. Tè al ginseng

Il ginseng è una radice che aumenta anche la sensibilità all’insulina, come affermato in questo studio. Quindi, se la cannella non è la tua spezia preferita, o vuoi semplicemente variare un po’ la bevanda, puoi bere una tisana al ginseng per abbassare il livello di glucosio nel sangue.

Ingredienti: 1 bicchiere d’acqua (250 ml), 1 pezzo di radice di ginseng

Preparazione

Prendete il ginseng, pulitelo bene e tagliatelo a fettine.

Mettetelo in una tazza, aggiungete l’acqua bollente e lasciate riposare per 5 minuti.

Se lo si desidera, addolcite con miele.

Si consiglia di assumerne un massimo di 2 tazze al giorno.

4. Succhi di frutta con semi di lino

I semi di lino sono ricchi di omega 3, ferro, potassio, fosforo e vitamina E. Ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, come documentato in questo studio. Possono essere consumati in molti modi, anche se sarebbe consigliabile se assunto prima di un pasto principale, poiché migliora il processo di digestione e, a sua volta, regola la pressione sanguigna e la glicemia.

Ingredienti: 1 bicchiere d’acqua (250 ml), 3 cucchiai di semi di lino macinati (30 g)

Succo della tua frutta preferita (quantità richiesta)

Preparazione

Prendete il bicchiere d’acqua e aggiungete i due cucchiai di semi di lino macinati. Lascia riposare l’acqua durante la notte e la mattina dopo, prepara il succo che preferisci e aggiungilo a quest’acqua.

5. Infuso di foglie di mango

Le foglie dell’albero di mango stimolano la produzione di insulina, abbassando così la glicemia, come affermato in questa ricerca. Quindi, si ritiene che abbiano proprietà medicinali per condizioni come ipertensione, asma, diabete e altre più comuni, come la diarrea. Queste foglie contengono flavonoidi, acido gallico, acido caffeico e vitamine A, B e C. Per godere dei benefici di questi elementi, dovresti consumare regolarmente l’infuso di queste foglie.

Ingredienti: 1 litro d’acqua, 10 foglie di mango

Preparazione

Scaldare l’acqua e, quando bolle, aggiungere le foglie di mango e lasciarle sul fuoco per qualche minuto.

Spegnere l’infusione e lasciate riposare.

Filtrare le foglie e prendete il rimedio.

Come abbassare la glicemia in modo naturale

Quali sono questi elementi di “disturbo”? Ne riconosciamo due principali, che possono essere considerati il “male” dei nostri tempi: lo stress e la scarsa attività fisica. Una vita frenetica, problemi familiari o lavorativi, situazioni di incertezza, destabilizzano la nostra psiche, ma anche il nostro organismo; idem la mancanza di esercizio fisico costante, che danneggia il nostro corpo.

Dunque, fare attività fisica ogni giorno aiuta ad abbassare il nostro indice glicemico e a diminuire lo stress ed il nervosismo.

Anche una dieta alimentare corretta è un’ottima alleata contro l’iperglicemia. La prima cosa da fare per essere sicuri di tenere un buon regime alimentare, è imparare l’indice glicemico degli alimenti, ossia la velocità con cui il glucosio, presente nei cibi, verrà assorbito dal sangue.

Oltre alla cura prescritta dal medico, con questi semplici rimedi naturali, il tuo livello di glucosio nel sangue può migliorare, ma devi sempre mantenere uno stile di vita sano. D’altra parte, è importante che, prima di utilizzare qualsiasi rimedio, ci si consulti preventivamente con il medico per poter procedere con maggiore sicurezza. É importante seguire una specifica dieta che comprenda alimenti ricchi di fibre, verdure, pesce e carne magra. Bisogna inoltre evitare cibi trasformati, zuccherini e ricchi di grassi saturi.