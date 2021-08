Gwyneth Paltrow e la dieta paleolitica

Gwyneth Paltrow e gli sgarri alla dieta in vacanza per pasta & Co: “Non sono mai stata così felice!”

Anche la super healthly Gwyneth, almeno quando è in vacanza, non conta le calorie e si concede più di uno strappo alla regola. E lo fa senza troppi sensi di colpa nonostante il resto dell’anno sia a dieta. Ma qual è il segreto della forma fisica di Gwyneth Paltrow?

Gwyneth Paltrow, due figlie e due mariti, sembra avere in soffitta un ritratto che invecchia al suo posto. A quasi 50 anni, mostra una forma fisica da fare invidia a una qualsiasi ventenne. L’attrice non ha mai nascosto di seguire un’alimentazione che lei stessa definisce “clean”, pulita, quasi rigorosa, basata su cibi naturali, proteine nobili, molta frutta e verdura. Alcune sue dichiarazioni lasciano però intendere come, almeno nelle ultime settimane, il conteggio delle calorie sia stato l’ultimo dei suoi problemi.

“Questa estate sono stata in Italia una settimana e la mia dieta è andata a farsi friggere. Ho bevuto vino, mangiato pasta e formaggi. Ma è stato fantastico, non sono mai stata così felice”, Sul tavolo, in bella mostra, una sorta di segnaposto con la scritta “f**k your diet”, il cui significato è inequivocabile.

Il premio Oscar, durante l’incontro virtuale con i fan, non ha tuttavia perso l’occasione per dispensare consigli nutrizionali. “Anche in vacanza non è difficile mantenere una routine alimentare pulita. Cerco di attenermi sempre ai princìpi della dieta che sto seguendo, ( Paleolitica) ma se sono fuori casa non sono così rigida, tutto qui. In vacanza voglio divertirmi e qualche strappo alla regola è ammesso senza troppi sensi di colpa”.

Attualmente l'attrice di Shakespeare in Love sta seguendo la dieta paleolitica, un regime alimentare molto ricco di proteine, che esclude completamente i carboidrati, tranne quelli contenuti in frutta e verdura e che, dal suo punto di vista, sarebbe utile per contrastare alcuni sintomi a lungo temine del Covid-19, ma al riguardo non vi sono evidenze scientifiche. “Ultimamente mangiavo molo riso, quinoa, lenticchie, ceci. Avevo bisogno di un cambio radicale, anche per diminuire i livelli di infiammazione”. L’attrice ci tiene a sottolineare che, nonostante un apparente rigore, la sua dieta è molto gustosa.

Paltrow, che ha sempre avuto un debole per la medicina funzionale, che si basa sui meccanismi di regolazione dello stress per stimolare l'organismo e ritrovare l’equilibrio, ha ammesso di alternare la dieta paleolitica con il digiuno intermittente, che le sarebbe di aiuto per contrastare i disturbi legati al ciclo mestruale.

Regole generali della dieta Paleolitica

Seguire la dieta Paleo è semplicissimo, perché non occorre pesare gli alimenti. Il consiglio di base è quello di utilizzare il buon senso, quindi preparare delle porzioni normali, in cui il raggiungimento del personale senso di sazietà è importante per continuare a seguire il regime dimagrante con successo.

Sono previsti 3 pasti al giorno (colazione, pranzo e cena), che possono essere conditi con olio extravergine di oliva o burro di cocco, a esclusione del sale. Sì alle erbe aromatiche per insaporire i cibi.

Menu di una settimana della dieta Paleolitica

Lunedì- Colazione: 2 uova freschissime cotte in padella con una noce di burro di cocco

Pranzo: una porzione di salmone selvaggio con zucchine trifolate e avocado

Cena: vellutata di asparagi con filetti di sgombro al vapore e olio extravergine di oliva

Martedì - Colazione: pancakes di banana ottenuti impastando una banana schiacciata e un uovo, cotti in padella con burro di cocco

Pranzo: cesar salad preparata con lattuga, pollo, olio extravergine di oliva e succo di limone

Cena: insalata di gamberi e rucola

Mercoledì - Colazione: una ciotola di frutta secca e frutta fresca

Pranzo: insalata di finocchi con olive e tonno scottato

Cena: filetto ‘Grass Fed’ (allevamento ad erba) con verdure grigliate di stagione ad esclusione di pomodori, melanzane e peperoni

Giovedì - Colazione: una porzione di prosciutto crudo con macedonia

Pranzo: omelette con funghi e verdure di stagione a piacere ad esclusione di pomodori, melanzane e peperoni

Cena: brodo di pollo e verdure grigliate di stagione a piacere ad esclusione di pomodori, melanzane e peperoni

Venerdì - Colazione: una porzione di salmone con avocado

Pranzo: filetto di orata con pinoli e mela accompagnato da verdure di stagione a piacere ad esclusione di pomodori, melanzane e peperoni

Cena: fegato alla veneziana

Sabato - Colazione: un bicchiere di latte di cocco e un muffin Paleo realizzato con farina di cocco, uova e burro di cocco

Pranzo: spiedini di pollo con uva e pancetta

Cena: arrosto di maiale e mele con verdure di stagione a piacere ad esclusione di pomodori, melanzane e peperoni

Domenica - Colazione: pancake di farina di castagne

Pranzo: zucchine ripiene di carne tritata

Cena: tartare con nocciole e verdure

la dieta è del dott. Marinelli