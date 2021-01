Per acqua e limone si intende una bevanda a base di acqua minerale, in genere tiepida, unita al succo e/o alla scorza del frutto Citrus x limon. Una delle bevande più gettonate tra gli amanti del fitness: ecco perché dovresti bere acqua e limone ogni giorno, scopriamo insieme i 5 motivi per farlo!

Molto in voga nella medicina popolare, questa bevanda viene utilizzata principalmente come alimento depurativo, da assumere al mattino sia a stomaco vuoto che a stomaco pieno. D'altro canto, le "ipotetiche" funzioni dell'acqua e limone sono abbastanza varie; infatti, come per tutti gli agrumi, anche nel limone il succo e la scorza hanno proprietà benefiche differenti ed originano quindi due bevande ben distinte: acqua con succo - acqua con scorza.

Una bevanda dissetante e ottima per la salute: il limone è ricco di nutrienti e dona numerosi benefici all’organismo, motivo per cui dovresti bere acqua e limone ogni giorno. Adatta ad ogni tipo di stagione, calda o fredda che sia, solitamente si beve ogni mattina dopo aver fatto colazione. Un errore che commettono in molti, ad esempio, è proprio quello di assumere la bevanda prima della colazione: è sbagliatissimo, perché il limone potrebbe irritare lo stomaco specialmente se ha un pH molto acido. Quindi, il consiglio è di berne un po’ dopo il pasto senza esagerare!



Scopriamo i 5 motivi per cui dovresti bere acqua e limone ogni giorno.

Perché bere acqua e limone ogni giorno: i benefici



-Ottima contro i malanni di stagione. L’acqua e il limone aiutano a combattere i malanni di stagione grazie al pieno di vitamina C dell’agrume. È uno dei rimedi più diffusi per rinforzare il sistema immunitario aumentandone le difese.

Diminuisce i dolori alle articolazioni. Oltre alla vitamina C, il limone è ricco di calcio perfetto per la salute delle ossa. Ecco perché bere acqua e limone può tornare molto utile a chi soffre di dolori alle articolazioni! Con una terapia di circa 3 settimane, tutto potrebbe tornare al suo posto.



-Previene il diabete. Questa bevanda ha il potere di regolare i livelli di zucchero presente nel sangue. Ecco perché è ottima per prevenire il diabete dal momento in cui riduce l’indice glicemico!



-Favorisce la digestione. Se assunta dopo i pasti, la bevanda composta da acqua calda e limone può favorire la digestione grazie alla presenza di acido citrico.

-Fa dimagrire. Ovviamente non stiamo parlando di una bevanda miracolosa, ma se accostata ad una giusta alimentazione ed una costante attività fisica, ti permette di perdere peso essendo una bevanda brucia grassi. Inoltre, dona un senso di sazietà, quindi si riesce meglio a regolare il senso di fame.



Scorza

Sull'acqua e scorza di limone non c'è molto da dire. Si produce infondendo in acqua calda la scorza dell'agrume (pericarpo), intera o grattugiata, privata della parte bianca (albedo).

Meno elogiata della precedente, l'acqua con scorza di limone si avvale di un pH normale e fornisce soprattutto oli essenziali ed alcuni antiossidanti. La sua applicazione è generalmente limitata a chi soffre di disordini gastrici; infatti, rappresenta un buon rimedio per la nausea ed il vomito, soprattutto di origine non infettiva.

Anche in questo tipo di infuso, per le finalità a cui è destinato, è consigliabile aggiungere dello zenzero fresco.