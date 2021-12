I benefici del cioccolato per la nostra salute. Questo articolo è dedicato ai golosi o agli amanti del cioccolato, quelli che non ci rinunciano costi quel che costi. Basta mangiare un pezzetto di cioccolato per sentirsi meglio, il morale va su e ci si concede una coccola deliziosa di tanto in tanto, senza esagerare. Il merito è della componente più importante del cioccolato, cioè il cacao, un alimento ricco di preziosi flavonoidi.

Il terapeuta Yuma Mori ha raccontato degli effetti del cioccolato sull'organismo e ha smontato il mito secondo cui questo prodotto infligge danni.

Mori ha spiegato i benefici del cioccolato nel suo articolo pubblicato sulla rivista giapponese Diamond online.

Il cioccolato fondente contiene molte sostanze benefiche, in particolare come anticipato, i flavonoli. Questi composti, afferma il medico, attivano la sintesi del monossido di azoto all'interno dei vasi sanguigni. Il monossido di azoto, a sua volta, dilata i vasi sanguigni e fa diminuire la pressione. La scienza negli ultimi anni si è impegnata ad approfondire i benefici per la salute del cioccolato e del cacao. Se amiamo il cioccolato e vogliamo approfittare dei suoi benefici dovremmo scegliere la varietà fondente. Il cioccolato fondente ha infatti un maggior contenuto di cacao rispetto al cioccolato al latte.

Mangiare cioccolato aiuta a dimagrire

Consumare cioccolato con regolarità aiuta a perdere peso. Non si tratta di un controsenso, ma di una buona notizia giunta direttamente dagli Stati Uniti a seguito di specifici studi scientifici. Il cioccolato, in particolare se fondente, aiuterebbe l’organismo a combattere il colesterolo e ad abbassare la pressione.

Potrete scegliere il cioccolato extra-fondente a maggior contenuto di cacao e a minor contenuto di zucchero. Il vero cioccolato di qualità non contiene olio di palma e ha pochissimi ingredienti.

Mangiare il cioccolato previene l'infarto

Mori sostiene anche che il consumo di cioccolato può aiutare a ridurre il rischio di avere un infarto.

L'autore dell'articolo ha citato una ricerca svedese che ha coinvolto 67.640 persone. L'analisi dei ricercatori ha dimostrato che i pazienti che consumavano cioccolato avevano meno probabilità di soffrire di infarto del miocardio e di ischemia miocardica.

L'esperto giapponese ha osservato che molte persone non mangiano il cioccolato perché credono che possa aumentare il rischio di carie. Al contempo, Mori ha sottolineato che non tutti i tipi di cioccolato sono buoni per la salute. Ad esempio, il cioccolato al latte in grandi quantità è effettivamente dannoso.

Il terapeuta giapponese ha consigliato di inserire nella dieta noci, mandorle e pistacchi. Questi alimenti sono particolarmente efficaci nell'abbassare i livelli di colesterolo "cattivo" ed è meglio consumarli alla merenda.