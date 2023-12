La serotonina è chiamata anche ormone della felicità poiché regola il tono dell’umore. Per aumentare i livelli di serotonina e in sostanza, per migliorare il nostro umore, possiamo porre particolare attenzione all’introduzione di quei cibi che contengono elevate quantità di triptofano, uno degli amminoacidi essenziali che non vengono prodotti dal nostro organismo. Attenzione però, non tutti i cibi ad alto contenuto di triptofano producono automaticamente serotonina: per essere sintetizzata è necessaria la presenza di carboidrati, ferro e vitamine del gruppo B». Vediamo ora quali sono i cibi del buonumore.

Cereali integrali

Forniscono carboidrati complessi che aumentano la produzione di serotonina. Scegli opzioni come avena, quinoa, riso o pane integrale.

Proteine magre

Uova, pesce, latticini e carne bianca contengono aminoacidi che sono precursori dei neurotrasmettitori, inclusa la serotonina.

Noci e semi

Ma anche mandorle, anacardi, nocciole, semi di girasole contengono magnesio, che è associato al controllo dello stress e all'umore equilibrato.

Pesce ricco di omega-3

Salmone, sgombro, sardine e altri pesci grassi contengono acidi grassi omega-3, che sono collegati a una riduzione della depressione e dell'ansia.

Yogurt e alimenti fermentati

Contengono probiotici che possono influenzare positivamente la salute intestinale, che a sua volta può avere un impatto sull'umore attraverso l'asse intestino-cervello.

Verdure a foglia verde scuro

Spinaci, cavolo riccio, e altre verdure a foglia verde sono ricche di acido folico, che è associato alla riduzione della depressione.

Spezie

Curcuma, zenzero, zafferano e pepe possono contribuire al buonuomore. Alcuni studi, per esempio, suggeriscono che lo zafferano potrebbe avere effetti positivi sulla depressione. Il pepe di Cayenna contiene capsaicina, che può aumentare la produzione di endorfine, neurotrasmettitori del benessere.

Cioccolato fondente

Contiene sostanze come la teobromina e la feniletilamina, che possono aumentare i livelli di serotonina nel cervello, migliorando l'umore.

Tè verde

Contiene L-teanina, un aminoacido che può avere effetti rilassanti e migliorare l'umore.