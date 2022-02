Antonella Clerici volto noto di “È sempre mezzogiorno” è dimagrita: scopriamo la dieta della conduttrice, cosa mangia e come si tiene in forma.

La conduttrice tanto amata dagli italiani, Antonella Clerici, ha perso diversi chili: scopriamo quale dieta ha seguito per perdere peso

Antonella Clerici è una nota conduttrice che ormai è entrata nei cuori di tutti gli italiani già a primi suoi esordi, ricordiamo nel programma “Unomattina”, “Domenica In”, “La prova del cuoco”, ma oggi è impegnata nel programma “È sempre mezzogiorno” dove si evince che sia una “ buona forchetta” e ha da poco concluso “The Voice Senior”, si può bene notare la sua perfetta forma fisica.

La dieta di Antonella Clerici: ecco cosa mangia la conduttrice

Infatti Antonella Clerici, riceve tantissimi complimenti dai fan che la seguono sulla sua pagina di Instagram, perchè è ben visibile a tutti il radicale cambiamento che ha avuto la conduttrice. Antonella Clerici è molto attiva sui suoi profili social, infatti posta spesso foto e video, è la forma fisica perfetta non si può che notare. Cerchiamo di capire quale dieta segue Antonella e soprattutto scopriamo quale altro segreto ci nasconde.

La dieta di Antonella Clerici: qual è il segreto della sua dieta?

La conduttrice Antonella Clerici ha 58 anni, ha perso diversi chili attraverso una dieta consigliata e studiata per lei dalla dottoressa Evelina Flachi. La Flanchi è una dottoressa molto conosciuta, una Nutrizionista e Specialista in Scienza dell’Alimentazione, che da diversi anni è la consulente personale della bella e raggiante Antonella Clerici.

Antonella Clerici: ecco cosa mangia

Per la conduttrice non esistono diete miracolose che fanno perdere chili e cellulite in pochi giorni, infatti Antonella confessa di seguire un regime alimentare specifico grazie ai consigli e alla dieta creata appositamente su misura per lei, della dottoressa Flanchi. Non solo lei associa la dieta ad una regolare attività fisica.

La dottoressa Evelina Flachi, affianca la Clerici anche nella trasmissione “È sempre mezzogiorno”, molti di Voi avranno imparata a conoscerla giorno dopo giorno mentre dispensa consigli sull’aliemtazione all’interno della programma

Antonella Clerici non segue proprio una dieta, ma uno stile di vita, che prevede un percorso alimentare in 5 fasi, a cui la conduttrice associa una camminata intensa 3 volte a settimana. Il tapis roulant è l’alleato di Antonella. E’ importante come sottolinea la dottoressa, che dopo una gravidanza e dopo i 50 anni con la comparsa della menopausa il peso corporeo inizia ad aumentare.

Oltre al tapis roulant, la conduttrice si concede 45 minuti di passeggiata per 3 volte a settimana. E’ davvero importante associare ad un regime alimentare regolare una regolare attività fisica.

La dieta dei 5 giorni di Antonella Clerici

La dieta dei 5 giorni della nutrizionista prevede una fase di dimagrimento, ci sono 5 giorni di alimentazione controllata, quindi indirizzata dalla dottoressa e poi ma mano si seguono 2 pasti liberi per il fine settimana. Questo regime alimentare prevede una riduzione di carboidrati e grassi saturi, non solo anche di bevande alcoliche.

Ecco le cinque fasi della dieta.

1° Settimana: dieta depurativa.

2° Settimana: attivazione del metabolismo.

3° Settimana: consumo di latte e uova.

4° Settimana: dimagrimento generalizzato.

5° Settimana: mantenimento.

Quindi da come si evince si tratta di un vero percorso a cicli, ci si sente sicuramente meglio, più carichi di energia e si riesce anche a perdere la massa grassa.

I pasti da consumare nella dieta di Antonella Clerici, suggerita della dottoressa sono 5:

1 Colazione

2 Spuntino

3 Pranzo

4 Spuntino

5 Cena

Per la dottoressa Flachi è importante iniziare la giornata con una buona colazione, non deve essere mai saltata per evitare che si arrivi affumati a pranzo e si tende a mangiare di più.

A colazione la Flanchi consiglia carboidrati, proteine e fibre, quindi del pane integrale, piuttosto che delle fette biscottate integrali o ai cereali.

Da bere invece consiglia una tazza di latte scremato, un succo d’arancia preparato a casa, senza aggiungere zuccheri! Anche una tazza di te va benissimo. E’ importante variare, magari va benissimo anche un vasetto di yogurt magro. Inoltre Antonella beve tantissima acqua durante il giorno, a dire il vero la dottoressa consiglia di iniziare il pasto con un bicchiere d’acqua e verdure crude o cotte che si sa che grazie alle fibre aumentano il senso di sazietà.

Quindi da come si evince la dieta della Clerici è un vero e proprio regime alimentare studiato dalla dottoressa. Nel dettaglio non si conosce il menù della Clerici, ma da quanto si evince la conduttrice è in ottime mani. Quindi ogni volta che si decide di voler perdere peso è importante affidarsi a medici, quindi persone esperte che in base all’età, stile di vita e chili da perdere personalizzano la dieta.