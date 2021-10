La dieta di Meghan Markle: ecco cosa mangia per tenersi in forma

Meghan Markle, diventata da poco mamma per la seconda volta, la moglie di Harry è apparsa da subito in grandissima forma. Lei è sempre stata attenta al suo fisico, molto avvenente. Del resto la sua precedente carriera da attrice le “imponeva” una silhouette impeccabile. Ma anche da quando è diventate una reale, per poi perdere i titoli, non ha mai deluso i suoi fan. Come fa? Vediamo quali sono i suoi segreti di dimagrimento. Dopo la nascita di entrambi i suoi figli, Archie Harrison e la figlia Lillibet, si dice che abbia dato una pausa al suo corpo

Meghan Markle, il retroscena

Meghan Markle, la duchessa del Sussex, potrebbe sembrare molto sicura di sé, ma in realtà non si piace, soprattutto da quando ha partorito. L'indiscrezione riportata da Hello Magazine svela un retroscena su lei e Harry a un evento nel 2019. Quell'episodio l'ha aiutata a maturare la decisione di non sottoporsi a nessuna dieta drastica. Cinque mesi dopo aver dato alla luce il figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor, la coppia ha partecipato insieme all'evento WellChild Awards e qualcuno ha sentito il principe Harry rassicurare Meghan su quanto fosse meravigliosa. La chiacchierata è iniziata parlando con Emmie Narayn-Nicholas, la bambina di 10 anni che ha vinto un premio per la sua idea Emmie's Kitchen, e sua mamma Eve durante il ricevimento. «Erano adorabili. Quando Meghan si è seduta, ho detto: 'Oh, sei fantastica e hai appena avuto un bambino. Harry l'ha guardata dicendo: 'Vedi, te l'avevo detto!' facendo intendere che era intervenuto per placare le sue insicurezze. Una conversazione che dimostra che nonostante sia una bellissima duchessa, anche lei a volte si sente insicura.

Meghan Markle è un’amante della sana e corretta alimentazione, adora fare sport e fitness e non trascura mai il suo aspetto fisico. La dieta che ha deciso di seguire è quella che i nutrizionisti chiamano flexitariana che si fonda sul giusto equilibrio che si crea tra l’alimentazione e l’ambiente circostante. Un match indispensabile per l’ex duchessa che nelle sue giornate non può mai venire meno.

Dal punto di vista alimentare le giornate di Meghan si compongono più o meno allo stesso modo. A colazione pane integrale, omelette al formaggio ed un bicchiere di acqua tiepida e lime. Per pranzo, invece, non manca mai un bel piatto di pasta ma accompagnato dalle verdure e un’insalata ricca di proteine, condita quindi con pollo o tonno. Infine a cena gli abbinamenti variano: uova, formaggio e insalata, oppure pesce alla griglia, o ancora pasta con verdure e pane tostato con uovo in camicia.

Meghan Markle: la dieta per tenersi in forma

Meghan è fermamente convinta che le donne non dovrebbero fare pressione su se stesse per tentare di tornare ai loro corpi pre-gravidanza. Dopo la nascita di entrambi i suoi figli, Archie Harrison e la figlia Lillibet, si dice che abbia dato una pausa al suo corpo, invece di sottoporsi a una dieta rigorosa e a un regime di fitness. Niente caffè, e tanti frullati e centrifughe verdi fatti con mele, cavoli e spinaci. Ecco ciò che sappiamo sulla dieta di Meghan Markle

Durante i suoi anni da attrice Meghan Markle ha sempre parlato alla stampa e ai suoi fan tramite il blog The Tig, raccontando spesso della sua salute, delle sue scelte alimentari e della sua dieta. Ora che è parte della Royal Family, Meghan non può più condividere questi dettagli.

La dieta di Meghan Markle: cosa mangia

Quindi cosa mangia Meghan nella sua dieta quotidiana?

Alla base, appunto, tanti succhi dal color verde: «Al mattino prendo sempre mele, cavolo, spinaci, limone e zenzero, tutto frullato. E trovo che sorseggiare una di queste centrifughe sia molto meglio di una tazza di caffè [...] Alla fine del giorno, il tuo corpo ti ringrazierà per averlo nutrito con tanta fresca bontà».

Meghan ha anche rivelato che mangia vegan durante la settimana, ma introduce prodotti di origine animale durante il fine settimana. Ad accompagnare il tutto, il kombucha, una sorta di té molto in voga tra le celebrities: «È una fonte naturale di energia davvero buona che entra nel tuo sistema come un bel rimprovero per tutte le volte che non trattiamo il nostro corpo con rispetto».