Come fa Paola Di Benedetto a tenersi così in forma? Semplice, allenandosi costantemente, facendolo nella maniera giusta e dedicandosi ad una dieta sana edequilibrata

Paola di Benedetto racconta le sue abitudini con la dieta e con lo sport. Una showgirl attenta alla linea ma che non dice di no agli sgarri

Dieta Paola di Benedetto

Paola di Benedetto è tra le showgirl del momento e dalla sua ha l’età giovanissima: solo 26 anni ma già tante esperienze alle spalle. Paola Di Benedetto è una famosa modella nonchè ex madre natura di Ciao Darwin, programma di Paolo Bonolis. Da Madre Natura in Ciao Darwin 7 alla vittoria del Grande Fratello Vip 2020, di strada ne ha fatta.

La dieta di Paola di Benedetto: cosa mangia e come si allena la showgirl

Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia – e vincere la quarta edizione del programma – è stata opinionista di Barbara d’Urso, ha lavorato a Colorado e Mai dire Talk e non ha mai smesso con l’attività di modella e web influencer. Decisivo il GF Vip dove si è imposta con la sua bellezza e sincerità, fino a vincere il montepremi finale che ha devoluto interamente in beneficenza. In poco tempo, dunque, una carriera che corre veloce ma in questi anni nella vita di Paola sono cambiate tante altre cose, come la sfera sentimentale ma non la sua forma fisica che rimane sempre invidiabile.

La ragazza, che è stata vista recentemente baciarsi con Rkomi, racconta i suoi “segreti” per mantenere un fisico sempre asciutto, letteralmente da far invidia. Tra alimentazione e sport, Paola di Benedetto, però, si concede anche dei piccoli sgarri.

Paola Di Benedetto è rifatta e oggi appare più magra di un tempo

Paola Di Benedetto non ha mai nascosto di essere favorevole alla chirurgia estetica. La modella è rifatta: ha ritoccato il naso. Il décolleté è invece naturale, come spiegato in una vecchia intervista a Matrix Chiambretti. Rispetto ai tempi di Ciao Darwin la Di Benedetto appare però oggi più magra: Paola ha cominciato a seguire una dieta e a praticare tanto sport. Due fattori importanti che l’hanno aiutata a tonificare e modellare il suo corpo già perfetto. In particolare, su Instagram l’ex ‘Madre Natura’ pubblica spesso storie dove mostra i suoi allenamenti. Durante il lockdown poi, la modella non si è risparmiata offrendo a tutti i suoi seguaci diversi spunti per fare fitness.

La dieta di Paola di Benedetto

“Ascolto le esigenze del mio corpo. Se vuole la pasta, mangio pasta, se ha voglia di pizza mangio pizza. Non vuole sembrare una frase scontata detta da chi è sempre magro e non ingrassa con niente e mangia qualunque cosa, però per me una regola fondamentale è sapersi ascoltare senza imporsi regole troppo rigide che poi non si andranno quasi sicuramente a rispettare”.

Un’alimentazione, quindi, che non può essere giudicata come ferrea. Anzi.

“Il mio sgarro preferito? Amo i dessert. Per esempio al pancake con crema di pistacchio e cioccolato bianco non so resistere”.

Paola di Benedetto e il suo rapporto con lo sport

“È un rapporto di odio e amore: come tutti capita di avere dei periodi no, in cui si è poco attivi, a maggior ragione in questo momento, e periodi in cui cerco sempre di sforzarmi per inserire vari allenamenti nel corso della settimana, soprattutto perché conosco il benessere psicofisico che mi porta l’allenamento”.

Ma c’è un tipo di allenamento che Paola preferisce fare con frequenza:

“Mi sto molto dedicando al pilates. Tonifica, allunga i muscoli e crea sollievo a chi come me ha spesso problemi di schiena e cervicale. Diciamo che almeno due allenamenti a settimana non li faccio mancare. Il mio segreto è non essere in fissa o avere troppe paranoie. Ascoltare il mio corpo e le sue esigenze”.