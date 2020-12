La dieta ideale prima di Natale: il menù per dimagrire in una settimana

La dieta ideale per dimagrire in vista delle feste di Natale per perdere un paio di chili superflui. È arrivato il momento di buttare giù qualche chilo dopo la clausura forzata? La dieta con il menù settimanale con piatti light che saziano ma non ingrassano potrebbe fare al caso vostro. Mancano ormai meno di dieci giorni alle feste di Natale e tutti noi ci apprestiamo a dare il meglio a tavola. Tra piatti tradizionali e leccornie varie, si prospettano giornate particolarmente intense dal punto di vista calorico e il rischio è quello di mettere un bel po’ di chili. Esistono, però, delle regole per mantenere una perfetta forma fisica e per evitare tutto questo: oggi, ad esempio, ti proporremo la dieta ideale con il menù settimanale da seguire proprio prima dell'arrivo del Natale 2020

Dieta prima di Natale 2020: menù settimanale cosa mangiare?

Dieta per dimagrire con i menù settimanale perfetto. Anche questo secondo lockdown ‘light’ può aver stravolto (anche) le nostre abitudini alimentari. A volte però anche in modo positivo. Perché magari abbiamo avuto più tempo per cucinare e fare pasti più normali. Numerose volte in peggio. Perché l’ansia di contagio può continuare a spingerci a utilizzare il cibo come consolazione. Con l'arrivo del nuovo anno è il momento di tornare, un po’ alla volta, si spera, alla nostra vita di sempre. E di smaltire anche i chili accumulati in questo difficile 2020. La dieta settimanale che ti proponiamo qui di seguito presenta un menù mediterraneo. Un menù settimanale ricco di verdura e frutta di stagione. Con l'abbinamento, sia a pranzo sia a cena, di una fonte di carboidrati (pane, pasta o riso). E di una di proteine (carne, pesce, formaggio, uova, salumi, legumi). Scopriamo insieme il menù settimanale per dimagrire prima delle feste di Natale.

La dieta settimanale per perdere 2 kg in una settimana prima delle feste di Natale 2020

LUNEDÌ- COLAZIONE: – Latte parzialmente scremato o bevanda vegetale – (150 g per lei; 200 g per lui) – Biscotti o fette biscottate o cereali biscottate o cereali, tutto preferibilmente integrale (30 g per lei; 40 g per lui) SPUNTINO – Fragole (max 200 g) PRANZO – Pollo saltato in padella (120 g per lei; 150 g per lui) – Insalata di cavolo (½ cavolo) – Pane (70-80 g per lei; 100-120 g per lui) SPUNTINO – Ciliegie (max 200 g) CENA – Riso basmati (70-80 g per lei; 100-120 g per lui) con filetti di orata (150 g per lei; 200 g per lui)

MARTEDÌ- COLAZIONE – Latte parzialmente scremato o bevanda vegetale (150 g per lei; 200 g per lui) – Biscotti o fette biscottate o cereali biscottate o cereali (30 g per lei; 40 g per lui)- SPUNTINO – pesche (max 200 g)- PRANZO – Zucchine ripiene (2) di pane (70 g) e fagioli cannellini (1 scatoletta piccola)- SPUNTINO – melone a tocchetti (max 200 g)- CENA – Insalata di cavolo (1/2) con dadini di speck e crostini di pane (fatti tostare in forno senza condimenti, 70-80 g per lei; 100-120 g per lui)

MERCOLEDÌ- COLAZIONE– Latte parzialmente scremato o bevanda vegetale (150 g per lei; 200 g per lui) – Biscotti o fette biscottate o cereali biscottate o cereali (30 g per lei; 40 g per lui)- SPUNTINO – melone a tocchetti (max 200 g)- PRANZO – Pasta alle erbe aromatiche (70-80 g per lei; 100-120 g per lui) – Crescenza (100 g per lei; 100 g per lui) – Peperoni (preparata con 2 peperoni)- SPUNTINO– fragole (max 200 g)- CENA – Riso basmati (70 g) con pollo (120 g) al curry (2 cucchiaini) e zucchine (2)

GIOVEDÌ- COLAZIONE – Latte parzialmente scremato o bevanda vegetale (150 g per lei; 200 g per lui) – Biscotti o fette biscottate o cereali biscottate o cereali (30 g per lei; 40 g per lui)- SPUNTINO– ciliegie (max 200 g)- PRANZO – Frittata di cipollotti (almeno 2) cotta al forno – Pane (70-80 g per lei; 100-120 g per lui)- SPUNTINO – fragole (max 200 g)- CENA – Pasta (70-80 g per lei; 100-120 g per lui) con lenticchie (1 scatoletta piccola) e pomodorini (200 g)

VENERDÌ- COLAZIONE – Latte parzialmente scremato o bevanda vegetale (150 g per lei; 200 g per lui) – Biscotti o fette biscottate o cereali biscottate o cereali (30 g per lei; 40 g per lui)- SPUNTINO – ciliegie (max 200 g)- PRANZO – Crema di carote (2 carote) con ceci (1 scatoletta piccola) e riso nero (70-80 g per lei; 100-120 g per lui)- SPUNTINO – albicocche a tocchetti (max 200 g)- CENA – pomodorini (almeno 200 g) – Pesce spada all’origano (150 g per lei; 200 g per lui – Pane biscottato con rosmarino a piacere (70-80 g per lei; 100-120 g per lui)

SABATO- COLAZIONE – Latte parzialmente scremato o bevanda vegetale (150 g per lei; 200 g per lui) – Biscotti o fette biscottate o cereali biscottate o cereali (30 g per lei; 40 g per lui)- SPUNTINO– albicocca (max 200 g)- PRANZO – pomodorini (almeno 200 g) – Parmigiano reggiano (50 g per lei; 70 g per lui) – Crostini di pane (fatti tostare in forno senza aggiunta di condimenti, 70-80 g per lei; 100-120 g per lui)- SPUNTINO – pesche (max 200 g)- CENA- Dadolata di salmone con riso nero e zucchine (150 g per lei; 200 g per lui)

DOMENICA- COLAZIONE – Latte parzialmente scremato o bevanda vegetale (150 g per lei; 200 g per lui) – Biscotti o fette biscottate o cereali biscottate o cereali (30 g per lei; 40 g per lui)- SPUNTINO – pesche (max 200 g)- PRANZO – Pollo al rosmarino cotta in padella (120 g per lei; 150 g per lui) – Insalata di pomodorini (almeno 200 g) – Pane (70-80 g per lei; 100-120 g per lui)- SPUNTINO – albicocche (max 200 g)- CENA – Pasta (70-80 g per lei; 100-120 g per lui) con crema di ricotta (100 g) e peperoni (1).

Ricorda di affiancare a questo regime alimentare salutare anche una regolare attività fisica, da fare e con la giusta idratazione. Ora non ti resta che scoprire, giorno per giorno il menù settimanale della dieta per dimagrire prima delle feste di Natale 2020