La ginnastica fai da te: i migliori canali YouTube per fare sport a casa

Palestre ancora chiuse e chili da smaltire dopo le feste di Natale? Niente paura Grazie a YouTube potrete optare per la ginnastica fai da te restando comodamente a casa vostra.

Forza pigri, non avete piùscuse, mettetevi all’opera. Uno dei grandi vantaggi di avere una connessione internet è quello di poter avere un vero e proprio personal trainer direttamente a casa tua: basta dare un'occhiata su YouTube. La più popolare piattaforma di condivisione video, infatti, ospita moltissimi canali dedicati al fitness, gestiti da professionisti. Ognuno di loro è in grado di darti consigli sui movimenti più indicati per bruciare calorie e mantenerti in forma, senza per di più spendere un centesimo. Tutto ciò di cui hai bisogno è dell'abbigliamento adatto e una buona connessione internet.

Tra nuove discipline in arrivo da ogni parte del mondo e le palestre ancora chiuse nella nostra città, la pigrizia a volte ha lo stesso il sopravvento, senza considerare che aumenta il tempo a disposizione e che magari scarseggia e il budget a disposizione: tutto questo potrebbe portare a dover rinunciare all’attività fisica. E se invece optaste per la ginnastica fai da te?

Se siete amanti del benessere e vi pesa dover rinunciare all’attività fisica nonostante tutto remi contro di voi, grazie ai numerosi canali di Youtube potrete pensare alla vostra salute optando per la ginnastica fai da te. Ecco quali sono i migliori!

I migliori canali YouTube per la ginnastica fai da te da fare restando a casa

Che i vip abbiano un personal trainer a disposizione ed un programma ad hoc e che spesso possano fare il tutto comodamente da casa, non è un’utopia. E se noi comuni mortali non possiamo permetterci un allenatore tutto per noi, possiamo appoggiarci ai canali YouTube dedicati all’home fitness che stanno letteralmente spopolando, ovvero raccolte di video online gratuiti ed utilissimi per fare ginnastica in casa.

–BeFit: dal Cardio Fat-Burn allo Yoga, al workout e ovviamente lo stretching di 10 minuti a quelli che promettono incredibili risultati in 90 giorni, questo canale vanta i più famosi allenatori come Jillian Michaels, Denise Austin, Jane Fonda, Billy Blanks Jr., Scott Herman, Samantha Clayton, Garrett Amerine e Rainbeau Mars.

–Blogilates: una community fondata da Cassey Ho adatta anche alle principianti che propone diversi allenamenti a seconda dei muscoli che si vogliono rafforzare. Partecipando alla vita di questa community vi sembrerà di far parte di un gruppo nonostante vi allenerete a casa. Oltre agli esercizi, vengono mostrate anche delle ricette pre e post attività fisica.

–Tone it Up: Karena e Katrina danno consigli di fitness, di lifestyle, di cibo e beauty per avere un corpo perfetto. Un canale a 360° sul benessere, perfetto per tutte le vostre esigenze.

–LUMOWELL – Benessere 360: un canale italiano ideale per chi ha pochissimo tempo da dedicare al fitness: qui troverete allenamenti da 7 minuti, per accelerare il metabolismo, quelli di riscaldamento, e ingenerale altre pratiche della durata massima di una decina di minuti.

–XHIT Daily: in questo canale i video sono divisi per parte del corpo che si vuole allenare: mini video perfetti per tonificare o allenare dei punti precisi, ideale anche per chi desidera fare un next step e puntare alla perfezione!