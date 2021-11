La nuova frontiera del benessere? Il lettino senza gravità. FOTO. VIDEO

Si chiama Zerobody ed è uno speciale lettino che rigenera la mente e il corpo con il galleggiamento in assenza di gravità.

Brevettato da Starpool, Zerobody è uno speciale lettino che, attraverso il potere terapeutico della dry float therapy, rigenera la mente e il corpo con il galleggiamento in assenza di gravità sopra 400 litri d’acqua calda, in modalità “asciutta”, senza bisogno di spogliarsi. Il corpo, accolto dal calore, dalle luci colorate, da un delicato massaggio lombare e liberato da ogni stimolo esterno, si rilassa in un’esperienza sensoriale unica, mentre la mente riesce a esprimere tutto il proprio potenziale.

Bastano soli dieci minuti per sperimentarne i benefici, che vanno dal potenziamento cognitivo alla riduzione dello stress, da un migliore riposo alla maggior resistenza fisica e mentale fino al recupero muscolare. Programmi di Mindfulness, tecniche di respiro e musiche rilassanti rendono l’esperienza wellness totalizzante.

Zerobody è un sistema unico e brevettato, che permette di galleggiare in assenza di gravità sopra 400 litri di acqua calda. Il corpo e la mente vivono un’indimenticabile esperienza di rigenerazione, accolti dal calore, dalle luci cromatiche diffuse e da un delicato massaggio lombare. E’ adatto a tutti, è pratico e semplice da usare, non servono nè spogliatoi nè docce, l’igiene è garantita al 100%.

Dopo soli 10 minuti di trattamento si ottengono risultati concreti.