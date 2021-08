Dopo le abbuffate del fine settimana di Ferragosto appena trascorso, ecco la tisana alla cannella, perfetta per depurare fegato e intestino. La cannella è una spezia che non trova i suoi estimatori solo in cucina ma anche in campo erboristico e farmaceutico. La cannella è una spezia molto utilizzata in cucina, soprattutto nei dolci, per il suo sapore tipico, piccante e dolciastro. Bere una tisana alla cannella apporta diversi benefici all’organismo e ha un ruolo importante per contrastare il diabete e per dimagrire.

Se pensiamo di mettere su i chili solo dopo le famigerate mangiate delle feste natalizie, ci sbagliamo alla grande. Infatti, il ponte di Ferragosto non ha il circolino rosso e il bollino nero solo per il traffico ma anche per le calorie ingurgitate anche durante il fine settimana appena trascorso. Con una variante in più rispetto alle mangiate invernali: col caldo il nostro metabolismo lavora meno ed è molto più lento. Pensiamo, poi, alle temperature record di questi giorni con i picchi record raggiunti in molte città italiane. Quindi, dopo le abbuffate di Ferragosto ecco la tisana alla cannella, perfetta per depurare fegato e intestino, ma anche per dare un po’ di sprint alla nostra digestione. Non è, infatti, così facile pensare di smaltire adesso con delle passeggiate con le temperature che si avvicinano addirittura ai 50°. Senza contare il livello di umidità che si avvicina al 100% e il calore della strada che è più simile all’inferno dantesco.

Tisane depurative: a cosa servono

Lo dice il nome stesso, le tisane depurative servono a depurare il tuo organismo. Da cosa? Dalle tossine, ossia da tutte quelle sostanze che non apportano nulla di utile alle tue cellule, anzi! Le tossine sono “rifiuti” che ossidano e infiammano i tessuti causando ritenzione idrica, pelle dal colorito spento, pancia gonfia, stanchezza e, a lungo andare, se non eliminate, possono dare il la a patologie molto più serie.

Tutti i benefici della tisana alla cannella

La cannella è una spezia che non trova i suoi estimatori solo in cucina ma anche in campo erboristico e farmaceutico. Bere una tisana con cannella, limone e miele non è solo un rimedio salutare della nonna ma spesso il consiglio anche del farmacista di fiducia. La scienza dell’alimentazione riconosce infatti alla cannella delle virtù molto importanti come:

stimolare la circolazione del sangue, limitando e controllando la pressione;

abbassare i livelli di colesterolo;

stimolare le difese immunitarie e le facoltà mentali;

ridurre i sintomi influenzali e i dolori di stomaco;

migliorare metabolismo e digestione.

Dopo le abbuffate di Ferragosto ecco la tisana alla cannella, perfetta per depurare fegato e intestino

Nella cannella ci sono vitamine e minerali molto importanti che fanno di questa spezia anche un benefico antiossidante che ci protegge dall’azione nociva dei radicali liberi. Assumere una tisana alla cannella dopo aver fatto magari una scorpacciata di grigliata, significherà bruciare i grassi più velocemente, eliminando le tossine e riducendo i livelli di zucchero nel sangue. Bisogna però anche stare attenti a non berne in eccesso, proprio per le sue proprietà attive.

La tisana alla cannella e il diabete

La tisana alla cannella migliora la sensibilità all’insulina, coadiuvandola nello svolgimento dei suoi compiti e aiutando il processo di assorbimento di zuccheri nel sangue e riducendo quindi la glicemia.

Tisana alla cannella per dimagrire

Assumere la tisana alla cannella è utile per dimagrire, poiché aiuta a bruciare i grassi, aumentando la combustione del grasso addominale, e a ridurre gli zuccheri nel sangue. Inoltre il suo effetto termogenico è fondamentale perché, aumentando il calore corporeo, fa sì che si brucino più grassi accelerando il metabolismo.

Come bere la tisana alla cannella

Basterà, infatti, assumere una tisana con della polvere o un paio di bastoncini lasciati in infusione una sola volta al giorno. Non dobbiamo infatti fare l’errore di utilizzare la cannella come alcune erbe aromatiche, bevendone un paio di litri al giorno. Con un uso eccessivo potremmo infatti incorrere in effetti collaterali come allergie, diarrea e tachicardia. Consigliamo ancora una volta di rivolgerci agli specialisti per avere le indicazioni giuste in base al nostro organismo.