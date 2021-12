Come dimagrire senza dieta: le 10 cose che ti fanno dimagrire senza stare a dieta

Dimagrire a 10 giorni dal Natale potrebbe essere deleterio, ma è possibile senza stare a dieta? i trucchi da mettere in pratica in casa

Le 10 cose che ti fanno dimagrire senza stare a dieta

Perdere peso è il primo tra i buoni propositi di ogni anno per moltissimi di noi, poi tra il dire e il fare c’è di mezzo la pigrizia, l’incoerenza, la stanchezza e la mancanza di tempo. Ma se vogliamo veramente dimagrire pur non intraprendendo un vero e proprio percorso di dieta, con tanto di appuntamenti settimanali con la bilancia e diario alimentare, ci sono alcuni accorgimenti e trucchetti da adottare sin da subito. Che cosa fare però con quella pancetta un po' flaccida e i rotolini messi su e nascosti da cappotti e golfini? Le diete poi sono così faticose da seguire! Ecco i consigli per rimettersi in sesto senza troppe rinunce.

Prima di tutto, pensa al tuo stile di vita. Dimagrire non significa seguire una dieta per poche settimane e poi darsi di nuovo alla pazza gioia. Per dimagrire davvero occorre individuare le abitudini sbagliate, modificarle e mantenerle nel tempo, anche dopo aver raggiunto l’obiettivo. Se non si cambia stile di vita, i chili persi si riprendono facilmente e in breve si torna al punto di prima, con un effetto ‘yo-yo’ che non finisce mai. Questo il consiglio primo consiglio

Il nostro corpo, infatti, può perdere peso anche senza stare effettivamente a stecchetto: ecco le 10 cose che fino ad ora potevamo mettere in pratica per dimagrire ma che non conoscevamo.

Mangiare nel momento giusto

Bisogna rispettare il proprio orologio biologico, bisogna quindi scegliere gli orari migliori per i propri pasti in funzione delle proprie attività quotidiane.

La colazione va fatta entro un’ora dal vostro risveglio, assicuratevi che sia una colazione abbondante, un esempio potrebbe essere una tazza di tè o caffè senza zucchero (potete dolcificare con miele), uno yogurt magro, cereali integrali e un frutto.

Lo spuntino di metà mattina dovete farlo due ora dopo la colazione circa, potete scegliere un frutto fresco oppure una spremuta di arancia.

Dalle 12-00 alle 14-00 pranzate, cercate di evitare fritture, cibo spazzatura e preferite carne bianca, pesce, verdura, legumi e cereali integrali

I superfood a tavola da portare in tavola

Partiamo da alcuni superfood a tavola: l’olio essenziale di bergamotto incide sulle attività renali eliminando scorie e tossine; il peperoncino – grazie alla capsaicina – riscalda l’organismo e riattiva il metabolismo; il tarassaco è un potente diuretico contro la ritenzione idrica e l’anguria ci riempie subito frenando il senso di fame. Da provare anche il caffè con dentro il burro (ecco perché funziona nella lotta i chili di troppo).

Oltre a questi 4 alimenti magici, per dimagrire senza stare a dieta possiamo abbassare – o spegnere del tutto – i termosifoni (tenerli accesi tutta la notte, tra l’altro, fa molto male alla salute): stando a uno studio pubblicato sulla rivista Trends in Endocrinology & Metabolism così facendo si riduce il grasso corporeo perché l’organismo è costretto ad attingere alle sue riserve lipidiche per riscaldarsi.

Al contrario la sauna, con le elevate temperature nella cabina, ci aiuta a perdere liquidi attraverso il sudore; inoltre mangiare lentamente – e impiegare almeno 20 minuti per ogni pasto – contribuisce a far sentire ‘sazio’ il cervello.

Sostituite ma non eliminate

La dieta migliore è quella variata, l’importante è non eliminare nulla, ad esempio se mangiate spesso pane bianco, sostituitelo con quello di lariano o quello integrale.

Se vi piace tanto mangiare la pasta evitate i condimenti troppo grassi ma mangiate condimenti più sani e leggeri e se volete potete sostituire ogni tanto la pasta normale con la pasta integrale.

Vi piace la carne? Evitate hamburger, carne di manzo e cercate di preferire carne bianca.

Vi piacciono le patatine fritte? Evitatele perché sono veramente deleterie per il nostro organismo e per la nostra linea, preferite le patate al forno o al vapore.

Mangiare lentamente

Se ingerite il pasto troppo velocemente la digestione può essere molto difficoltosa e non riuscirete a sentire subito il senso di sazietà. Infatti lo stomaco inizia a comunicare la sazietà solo dopo 20 minuti e quindi non dovete abbuffarvi velocemente perché altrimenti rischierete di esagerare. Cercate di masticare lentamente e assaporare il cibo, in questo modo la digestione sarà più facile e riuscirete a diminuire le quantità.

Dormire il giusto

Meno dormite e più il peso aumenta, questo avviene perché la mancanza di sonno aumenta la produzione di grelina, l’ormone dell’appetito. Questo significa che bisogna dormire almeno 7 ore a notte, cercate inoltre di non addormentarvi troppo tardi.

Infine è d’obbligo un po’ di attività fisica: le più consigliate per ritrovare la linea sono la corsa, lo yoga e il pilates, ma da praticare al mattino così da avere la giusta energia per tutta la giornata senza accusare stanchezza e stress che molto spesso ci portano ad aprire il frigo una volta che abbiamo l’occasione di rilassarci.