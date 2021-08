Nicole Kidman: la dieta 80/20 che fa dimagrire senza sacrifici

Nicole Kidman, 54 anni è in forma smagliante, ma come fa? Ecco cosa mangia nella sua favolosa dieta 80/20.

Per seguire questo regime alimentare non serve essere troppo rigide con se stesse. Si perdono fino a sei chili in un mese mangiando quello che si vuole per il 20 per cento

Tra le attrici più amate, talentuose e affascinanti di Hollywood, c’è sicuramente la biondissima Nicole Kidman, 54 anni di incredibile bellezza. I suoi ruoli sul grande schermo ci hanno fatto emozionare, ridere e applaudire e non c’è dubbio che la Kidman occupi un posto d’onore nell’Olimpo degli attori internazionali. Ma come fa a restare sempre snella e in forma, velo sareste chiesti almeno un centinaio di volte, eccovi la risposta. Nicole adotta una dieta particolare, di cui forse non avete mai sentito prima: il metodo 80/20, ecco in che cosa consiste e perché è la migliore dieta che abbiate mai sentito!

La dieta 80/20 di Nicole Kidman: ecco che cos’è

Nicole Kidman è bellissima, super snella e in forma e gli anni per lei sembrano non passare mai. Ma come fa? Semplice, non rinunciando a nulla! L’innovativo metodo 80/20 è un regime alimentare adatto a chi non vuole restrizioni ma desidera comunque rimanere in forma e mangiare sano. Ottimo per chi non ha un buon rapporto con il cibo, dato che le restrizioni tipiche delle diete possono triggerare comportamenti sbagliati e dannosi. Naturalmente qualsiasi dieta dovrebbe essere fatta dietro consiglio di uno specialista e non bisognerebbe improvvisarsi nutrizionisti!

Come funziona la dieta 80/20 di Nicole Kidman?

La dieta 80/20 è così chiamata perché per l’80% del fabbisogno giornaliero si consumano cibi sani e iperproteici da 1600 kcal in tutto, mentre il restante 20% (400kcal) è composto da vizi e cibi anche calorici, purché si rimanga entro le 400 calorie previste. La Kidman ha spesso parlato di questo metodo come il migliore che si possa adottare per una dieta duratura nel tempo.

La Kidman mangia, nella sua dieta, tra le altre cose sane e proteiche, anche toast al formaggio, cappuccini con cioccolato, pizza e grana rimanendo comunque sana e snella, senza rinunciare ai vizi e ai cibi che ama di più.

Tra le fan della dieta 80/20, ci sono anche Miranda Kerr e Jessica Alba e proprio secondo il trainer di quest'ultima, la dieta porterebbe risultati in virtù di quell'80% che rende il tutto più fattibile. Ovvero, sappiamo quanto è difficile non sgarrare al 100%, ma quello spiraglio del 20% consente di stare più serene con quello che si mangia e soprattutto di essere più costanti durante la dieta 80/20 è per dimagrire senza sacrifici.

Quindi sì, potete mangiare il dolce dopo cena, ma no, non potete mangiarlo tutti i giorni. L'auto-regolazione è la chiave per dimagrire con la dieta 80/20 adottate dalle star come Nicole Kidman per dimagrire senza sacrifici