Oli Essenziali per la Concentrazione per stimolare la Mente

Concentrazione, gli oli essenziali si rivelano preziosi alleati offrendo un modo del tutto naturale per stimolarla.

Spesso ci troviamo con la mente annebbiata, i pensieri sfuggono. Questa situazione, ovviamente, può generare stress e affaticamento. Un buon rimedio per ottimizzare le funzioni cognitive è quello di adottare una dieta sana, limitando gli zuccheri e privilegiando frutta fresca ricca di vitamina C e frutta secca contenente omega-3. Inoltre, è fondamentale fare movimento e curare il benessere psico-fisico. Gli oli essenziali rappresentano un prezioso supporto per migliorare la concentrazione e stimolare la memoria. Un modo d’impiego è quello di diffonderli nell’ambiente in cui si lavora o si studia. Questo creerà un piacevole profumo che favorirà in maniera naturale le funzioni cognitive.

Un’altra opzione consiste nell’aggiungere alcune gocce di olio essenziale a un olio vettore, come ad esempio l’olio di mandorle dolci, e applicarlo poi direttamente su collo, petto o braccia. Questo permetterà di percepire costantemente l’essenza scelta, che agirà sulla concentrazione e sull’energia corporea. Un approccio alternativo è quello applicare alcune gocce di olio essenziale sul colletto di un abito o sul polsino. Questo metodo funziona in particolare per bambini e ragazzi, aiutandoli a contrastare la stanchezza e la mancanza eventuale di concentrazione. Sono davvero tanti gli oli essenziali da poter utilizzare a questo scopo, ciascuno adatto sia al gusto personale che al proposito che si vuole soddisfare. C’è l’olio essenziale di rosmarino, che stimola la lucidità e la memoria, fornendo energia mentale. Poi c’è quello di basilico, perfetto per tonificare il sistema nervoso ed utile in situazioni di stress, ansia e pressione. L’olio essenziale di menta piperita, invece, è un energizzante e stimolante, e combatte la pigrizia e l’apatia. Perfetto per i giovani.

Quello di limone, invece, promuove il buon umore, la chiarezza mentale e la memoria. Ed è ideale anche per purificare l’ambiente. Godendo di questi oli essenziali nella routine quotidiana, si migliorerà la concentrazione e sarà possibile affrontare il lavoro e lo studio con una chiarezza mentale maggiore.