Pokemania, il fenomeno del piatto hawaiano a base di pesce, verdura e salse spopola anche in Italia.

Si scrive poké, si pronuncia poh-kay, e noi Italiani lo abbiamo personalizzato pokéi. É un piatto tipico della cucina hawaiana a base di pesce crudo “tagliato a cubetti”, come suggerisce l’etimologia del nome, servito in una ciotola (bowl) composta su misura in base ai propri gusti. Nasce come piatto povero dei pescatori, che erano soliti prepararlo con gli scarti del loro pescato e mangiarlo come spuntino e quindi nella ciotola ci finiva un po’ quello che c’era. I

Oggi è il protagonista di una vera e propria mania che ha preso prima piede negli Stati Uniti per poi spostarsi oltreoceano, diventando un must have delle pause pranzo anche in Italia. Nell’ultimo periodo il sushi è stato soppiantato da serate a base di poke bowl, complice sicuramente la Pandemia e i mesi chiusi in casa con i vari lockdown che ci hanno visto ordinare sempre più cibo da asporto

Variopinto, fotogenico, protagonista sui social, è il cibo più trendy e gettonato nelle consegne a domicilio. Chiamalo come vuoi, poké bowl o poké hawaiano, o anche sushi poké. Più semplicemente, nelle chiacchiere quotidiane, Poké.

L’abbinamento preferito dagli italiani prevede la combo salmone, riso, edamame, avocado, cetriolo e la tradizionale salsa di soia. Ma i modi in cui puoi preparare la tua pokebowl sono infiniti, e questo pare esser proprio il punto di forza di questo nuovo piatto, di cui nessuno riesce più a far a meno.

Pokè il nuovo cibo esotico preferito degli italiani.

Nel mondo è poke mania: ma è davvero un piatto salutare come sembra?

Le bowl con pesce, riso, frutti tropicali e influenze orientali, sono trend anche vegane e vegetariane

Il piatto più ordinato sulla piattaforma di food deliver Deliveroo è un poke

Dalle Hawaii con furore: dopo qualche anno di moda in Italia la poke mania sembra non fermarsi e anzi a conquistare sempre di più soprattutto le giovani generazioni. Nel 2021, il piatto che ha ricevuto più ordinazioni, a livello globale, sulla nota piattaforma Deliveroo, è il Salmon Poke di Pokéria by NIMA di Firenze.

Al secondo posto troviamo una specialità di Hong Kong, e al terzo la poke bowl con ingredienti a scelta (Build your own Poke Bowl) di Honi Poke, Londra. Insomma, questo piatto di origine hawaiana, che ha raggiunto le tavole europee solo pochi anni fa, è fra quelli di maggior successo nel mondo. E ha conquistato anche gli italiani che, oltre all’immancabile pizza, sempre molto gettonata, hanno cominciato a ordinare scodelle (le bowl) di riso e verdure, arricchite con pesce, pollo e salse. Questo piatto, che prevedeva in origine pesce crudo, come anticipato, viene declinato in numerose varianti e si presenta come alternativa salutare ai fast-food come pizza e hamburger.

C’è persino la versione mediterranea, con frutta di stagione, pesce e verdure del territorio e la versione veg. Risultato: il Poké piace sempre di più. Spopola e conquista le città italiane.

Le bowl di poke sono generalmente composte da riso, pesce crudo, frutta e verdura. Il pesce crudo marinato viene abbattuto secondo le norme di legge per evitare la possibilità di contaminazioni –

Ma ci sono anche molte alternative che prevedono ingredienti cotti, percepiti come più sicuri e forse anche più vicini al nostro gusto. La possibilità di sbizzarrirsi permette di creare combinazioni a volte impensabili, come il pollo insieme al pesce crudo. La salsa preferita dai clienti è la maionese speziata (spicy mayo) e per la componente croccante va forte la cipolla fritta.

Ma perché tanto successo?

La Poke Bowl più che un piatto è una filosofia che ha conquistato i palati di tutto il mondo perché è una pietanza equilibrata e salutare che unisce l’allure della cucina giapponese all’appagamento del cibo di strada. É un piatto molto versatile che si presta a moltissime varianti e dai prezzi contenuti, al contrario del supernoto cugino nipponico. Poi c’è l’abitudine, ormai consolidata da anni di consumare il pesce crudo con il riso. Insomma, un alimento goloso, di qualità, veloce da preparare, che ha tutti gli elementi per un pasto completo di carboidrati, proteine e vitamine e allo stesso tempo leggero e nutriente. Ottimo sia come antipasto che come piatto principale, è assolutamente invidiabile nelle qualità nutrizionali.

Senza mettere in dubbio la qualità e la freschezza degli ingredienti, questa ‘abbondanza’ è certamente accolta con piacere da tutti i clienti!