Spuntini pomeridiani sani per la dieta

Gli spuntini giocano un ruolo non marginale se stiamo seguendo una dieta per dimagrire. Se infatti il regime dietetico che stiamo seguendo prevede l'esclusione di determinati alimenti, la pasta per fare un esempio, può capitarci di avere degli attacchi di fame tra un pasto e l'altro che potrebbero compromettere l'obiettivo della nostra dieta. Gli spuntini sani servono proprio ad evitare di arrivare affamati ai pasti principali. Possiamo quindi ritenerli un valido completamento della dieta. Di seguito vi diamo qualche esempio di spuntino pomeridiano sano che può aiutarci a raggiungere i risultati con la dieta che stiamo seguendo.

Esempi di spuntini pomeridiani sani

Tra i frutti le mele sono i più gettonati nelle diete dimagranti, merito dello scarso apporto calorico e delle capacità di saziarci di questo frutto grazie al fatto che contiene molta acqua. Se volete unire il dolce al salato potete provare uno spuntino pomeridiano a base di fette di mele con miele e olive.

Chi ama il miele può fare merenda con pane, una fetta di pane tostato e un cucchiaino di miele. E’ senz'altro uno spuntino sano oltre che gustoso. Sempre per rimanere in tema di dolce, al posto del miele se preferite potete gustare questo spuntino con la marmellata. Basta una fetta di pane integrale da 30 grammi. Se invece amate il salato potete accompagnare il pane con un affettato magro, ad esempio la bresaola oppure prosciutto cotto magro. Sempre se amate il salato vi consigliamo una merenda con pane e formaggio. Vi occorrerà una fetta di pane fresco da spalmare con del formaggio light. Se volete unire il dolce e li salato potete prepararlo con un cucchiaino di miele e una noce tritata.

Anche la frutta secca si presta molto bene come sano spuntino pomeridiano. In questo senso come porzione ideale tra un pasto e l'altro possiamo consumare tre noci sgusciate oppure dieci mandorle.

Yogurt magro. E' un ideale spezzafame. Per renderlo più gustoso possiamo aggiungerci frutti di bosco a piacere quali ribes, mirtilli e lamponi.

Hummus e carota. Spuntino molto indicato se siete a dieta. L'hummus contiene proteine e grassi naturali, le carote non possono mai mancare in una dieta dimagrante.

Per solleticare la golosità il pomeriggio possiamo concederci il non plus ultra per i golosi: un quadratino di cioccolato fondente. Scegliamo la qualità fondente almeno all'80%.

Popcorn. Anche i popcorn possono rientrare in uno spuntino sano se li prepariamo in casa senza aggiunta di grassi. Consumiamone una porzione di 20 grammi di chicchi di mais.