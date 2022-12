Stanchezza provocata dall'ansia: 13 segnali per riconoscerla

Chi già soffre di attacchi di panico e ansia grave sa quanto possa essere estenuante tutto ciò. Superare momenti difficili può lasciarti un senso di vuoto. La cosa complicata è che anche le forme più lievi di ansia possono affaticare. Inoltre, alcune persone potrebbero non riconoscere nemmeno i sintomi. Ecco 13 segnali per irconoscerla.

Anche se ti senti in buona salute, ma ti svegli ancora stanco dopo aver dormito la giusta quantità di sonno e mangiato relativamente bene, potrebbe essere il momento di approfondire quello che ti sta accedendo

Ansia e dolori muscolari e articolari sono collegati?

Alti livelli di tensione nervosa sono il terreno fertile di dolori diffusi e rigidità nei movimenti. Spesso causano sintomi comuni come tachicardia, vertigini, dolori allo stomaco, gonfiore, stitichezza e coliti.

Il sonno può essere disturbato e calano energia e voglia di uscire. Il nostro corpo è lo specchio di ciò che siamo: impara a comprenderlo per prendertene cura.

Il ciclo dello stress

Quando proviamo ansia, iniziamo a rilasciare ormoni dello stress come il cortisolo e l'adrenalina, il nostro battito cardiaco e la pressione sanguigna aumentano, i nostri muscoli si irrigidiscono e le tossine che causano l'infiammazione viene rilasciata nei nostri sistemi.

Stanchezza

Non c'è da meravigliarsi che il corpo sia stanco dopo aver attraversato questo processo. È del tutto possibile sentirsi esausti semplicemente a causa di un'emozione come l'ansia.

Non sai perché?

Se provi una stanchezza eccessiva che non riesci a spiegare, e sia tu che il tuo medico concordate sul fatto che non c'è una malattia fisica, è possibile che la causa principale sia l'ansia. Scopriamo i segnali chiave che indicano che la tua stanchezza è indotta dall'ansia.

1. Il caffè non aiuta

Molti di noi fanno affidamento su quella scossa di caffeina mattutina o pomeridiana. Se la tua dose di caffeina non ti dà una spinta come prima, allora potrebbe essere perché hai a che fare con una stanchezza fuori dal normale. Vale la pena notare che il tuo caffè potrebbe effettivamente farti sentire peggio. Fai attenzione se ti senti nervoso e a disagio dopo aver bevuto il caffè. Se stai già sperimentando stress, potresti essere più suscettibile all'ansia indotta dalla caffeina.

2. Stanchezza dopo un sonno normale

Se dormi almeno sette ore a notte e ti senti ancora stanco, è possibile che qualcosa non vada.

3. Stanchezza prima di un incontro

Se ti senti bene tutto il giorno ma poi improvvisamente senti un'ondata di stanchezza prima di un incontro, potrebbe essere un segnale di ansia sociale.

4. Lo stomaco ti dà fastidio

L'ansia è spesso collegata a determinati sintomi fisici, come il mal di stomaco. L'intestino e il cervello hanno un forte legame e può essere una delle prime cose che sperimentiamo quando iniziamo a rilasciare ormoni dello stress a causa dell'ansia. Mal di stomaco inspiegabile e indigestione possono accompagnarsi alla stanchezza, così come mancanza di respiro e palpitazioni nei momenti più estremi. Questo è un segno che l'ansia sta arrivando al tuo corpo.

5. Sei un po' troppo stanco

Ci sentiamo tutti stanchi alla fine di una lunga giornata o dopo una notte di sonno, ma se ti senti completamente svuotato tutto il tempo, ci sono altri problemi. Quando ci sentiamo ansiosi, i nostri sistemi sono inondati di cortisolo. Questa è la sostanza chimica che ci mette in massima allerta per il pericolo. È totalmente estenuante, ma spiega anche perché l'esercizio è il modo migliore per completare il ciclo di stress e ridurre i livelli di ansia.

6. Appetito compromesso

L'ansia può seriamente compromettere il nostro appetito. La tensione fisica dello stress può causare nodi allo stomaco o addirittura nausea. Il cortisolo può anche portare a un'eccessiva produzione di acido nello stomaco. Questo può farti sentire più sazio di quanto sei realmente. Questi problemi creano un circolo vizioso per i tuoi livelli di energia perché sei incline a saltare i pasti e mangiare meno del necessario. Questo ti lascia con ancora meno energia, portando a una maggiore fatica. L'ansia può anche disidratarti, il che non fa che aumentare la sensazione di stanchezza.

7. Ti senti esausto

Il problema con i fattori di stress dei giorni nostri è che sembrano essere piuttosto bassi, ma hanno lo stesso effetto dannoso. Siamo stressati dal nostro lavoro, dalle notizie e da una connessione 24 ore su 24 ai social media sui nostri telefoni. Ciò significa che il nostro corpo è costantemente in uno stato di stress e non ha mai la possibilità di riprendersi. Questo può facilmente portare a un esaurimento.

8. Piangi spesso

Gli adulti sono in realtà proprio come i bambini piccoli. Tendiamo a piangere più facilmente quando siamo molto stanchi! È normale, ma se sei in un costante stato di stanchezza, questo può significare che ti ritrovi in lacrime tutto il tempo. Noterai che ti ritrovi in uno stato fragile molto spesso, che non affievolisce dopo una buona notte di sonno.

9. Mente annebbiata

È normale essere eccessivamente emotivi e anche un po' depressi quando si prova l'ansia. Il termine "cervello annebbiato" risale al 21° secolo. Dà un nome a qualcosa che molti di noi hanno vissuto per decenni, senza rendersi conto che era un'esperienza condivisa. Se hai la mente annebbiata, allora ti senti un po' fuori fase. Fai fatica a pensare chiaramente, concentrarti e tradurre i tuoi pensieri in parole.

10. Problemi di sonno

I nostri schemi di sonno sono spesso influenzati dall'ansia. Tutti quei pensieri che ti girano per la testa rendono impossibile rilassarsi completamente e addormentarsi, non importa quanto ti senti stanco.

Oltre a indurre un'ansia generale, gli ormoni dello stress come il cortisolo e l'adrenalina disturbano anche la tua capacità di dormire. La loro funzione è di metterti in modalità lotta o fuga e non vogliono che ti addormenti!

11. Hai dolori muscolari e articolari

Quando ci sentiamo ansiosi, tendiamo a contrarre i muscoli senza nemmeno accorgercene. Potresti notare che le spalle, la schiena o il collo sono particolarmente doloranti dopo una giornata di lavoro davvero stressante. Se si verificano dolori muscolari e articolari insieme alla stanchezza e non ti sei allenato, questo è un segnale che potrebbe essere causato dall'ansia.

12. Ti svegli spesso

Il sonno disturbato e irrequieto è un altro sintomo di ansia. Se la tua mente è fortemente occupata da questioni come le relazioni, le finanze e la fine del mondo, allora è difficile spegnersi completamente, anche quando dormi.

Questo può farti svegliare spesso durante la notte e farti sentire poco riposato al mattino.

13. Fai fatica a scendere dal letto

Non si tratta solo di non essere una persona mattiniera. Se ti accorgi che ti manca la motivazione per alzarti dal letto anche nei fine settimana, o che desideri tornare a letto per evitare le occasioni sociali, il tuo corpo ti sta inviando un messaggio.

Questo livello di stanchezza e esaurimento può derivare da un mese, un anno o persino da molti anni di ansia. Se non c'è nessuna malattia fisica che causa questa sensazione, allora potrebbe essere un messaggio dal tuo corpo che ti dice che devi riposare e premere il tasto reset.

Esistono molti modi diversi per affrontare l'ansia e per fortuna ci sono più risorse che mai disponibili per aiutarti e guidarti. Il primo passo è sempre quello di contattare con un terapista, anche attraverso una piattaforma online, per ottenere una consulenza professionale per la cura della salute mentale.