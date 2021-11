Alessandro Cavarra scomparso e ritrovato in mezza giornata

Siracusa - E’ stato rintracciato Alessandro Cavarra, il 40enne che ieri sera aveva fatto perdere le sue tracce allontanandosi in macchina da un albergo in via Necropoli “Si comunica che l’uomo è stato rintracciato” ha confermato poco fa la Questura di Siracusa, dove l’uomo ha potuto riabbracciare i propri cari. Nessun dettaglio è stato però fornito riguardo cosa sia accaduto e perché la temporanea sparizione abbia allarmato tanto la famiglia.