Gaetano Puccio, 23 anni, muore in un incidente stradale nella notte

Palermo - Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Principe di Paternò, dove un ragazzo di 23 anni, Gaetano Puccio, ha perso la vita a seguito dello scontro fra due auto. I mezzi sono stati sequestrati per accertamenti e sono stati richiesti gli esami tossicologici per entrambi gli automobilisti coinvolti per chiarire in quali condizioni si trovassero al momento dell'impatto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2, nella carreggiata laterale della circonvallazione, direzione Trapani. Ad entrare in rotta di collisione sono state la Fiat Punto sulla quale viaggiava Puccio, guidata dal quarantenne C. F., e una Fiat 16 guidata da I. M., 55 anni. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, dopo l’impatto, i due sulla Punto si sarebbero schiantati contro un palo dell’illuminazione e il mezzo si sarebbe infine ribaltato.

Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, l’impatto e la carambola sono stati molto violenti e non hanno lasciato scampo al giovane. Entrambi gli automobilisti sono stati soccorsi e portati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Gli agenti della polizia municipale hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona e stanno cercando testimoni per chiarire con esattezza la dinamica e stabilire le responsabilità della parti.