Il ritiro a domicilio è gratis, ma scarica in strada un divano intero VIDEO

Catania – Dopo le immagini del maxi sversamento di rifiuti ad Avola della settimana scorsa, in Rete circolano ora quelle dello smaltimento di un divano a Catania, non nuova a un simile degrado urbano. E sì che basterebbe recarsi in una discarca adibita ai rifiuti ingombranti o fare una semplice telefonata ai due numeri attivi dal Comune (095/ 7426917 095/347284) per il ritiro gratuito a domicilio.

È francamente insondabile il motivo di tanta scelleratezza. A differenza di Avola, però, stavolta nel filmato condiviso su Facebook dalla pagina “Inciviltà a Catania” (allegato in fondo) è ben visibile la targa del delinquente. Speriamo che le immagini arrivino anche alle autorità cittadine.