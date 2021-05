La “nuova” Denise Pipitone: basta, fermate la deriva

Mazara del Vallo - Dalla segnalazione della ragazza russa Olesya, che smontammo come fasulla ben prima che rendessero noti le analisi del Dna, si è riaccesa improvvisamente una corsa all’avvistamento di Denise Pipitone basata su sms, messaggini social, improvabili dichiarazioni di anonimi, somiglianze presunte e superficiali. Una girandola impazzita che ha spinto addirittura i pm a riaprire l’inchiesta dopo 17 anni. Un al lupo al lupo semplicemente vergognoso a cui non crede più nessuno, inclusa probabilmente la stessa Piera Maggio, psicologicamente provata dal turbinio mediatico ripreso a girare vorticosamente nella sue giornate. L’ultima segnalazione viene nientemeno che dall’Ecuador.

A "Pomeriggio Cinque", programma che notoriamente ama rimestare nel torbido, sono state mostrate le fotografie di una ragazza di circa 20 anni (nella foto) che, secondo alcune segnalazioni circolanti sui social, mostrerebbe una somiglianza con Piera Maggio e con la bambina scomparsa. Roba da matti: tanto basta a Barbara D'Urso e agli autori della trasmissione Mediaset per lanciare nuovi appelli, interviste, richieste di esami clinici, rinfocolare la speranza nel cuore di chi l’ha perduta. "Mi sono arrivati tantissimi messaggi che segnalano questa ragazza in Ecuador, la somiglianza è grandissima - spiega l'inviata a Mazara del Vallo -. Vedendo la foto, vi potete accorgere che somiglia tantissimo anche a Piera Maggio". E probabilmente a centinaia di migliaia di altre persone nel mondo. "Pare che siano già stati informati gli inquirenti che stanno facendo delle verifiche". "Pare", a chi? Costava tanto alzare la cornetta e verificare con Procura e ambasciata, visto che sta seguendo la notizia?

"Si tratta di una ragazza che abita molto lontano dalla Sicilia - continua la giornalista -, ma in questo momento non ci sono confini che tengano" pur di fare qualche ascolto in più con un finto scoop. Almeno l'ultima bufala, la 20enne rom calabrese di Scalea, non era dall'altra parte dell'oceano! L'ultimo avvistatore anonimo ha raccontato invece di aver "visto Denise in auto con tre uomini, chiamava mamma, sono certa che fosse lei”. Il sedicente testimone afferma di averla riconosciuta perché "la sua auto era molto vicina a quella con a bordo la bambina, tra via Salemi e via Della Pace a 45 minuti dalla scomparsa", l'1 settembre 2004 alle 12.45: e che ha aspettato per farsi uscire il fiato? Si continuano ad allestire show televisivi sul nulla, proprio come in Russia. Per quanto ancora andranno avanti a setacciare i profili dei milioni di utenti social, a caccia di “somiglianze” pure all'altro capo del pianeta? Per quanto continueranno a giocare ai Soliti Ignoti con le vite e le sofferenze delle persone?