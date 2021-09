Moglie e marito portati via insieme dal Covid: il caso Francofonte

Francofonte - Una coppia di coniugi se n'è andata nel giro di una settimana, a causa del Covid, a Francofonte (foto): prima è toccato al marito e, una settimana dopo, alla moglie. In fondo, il post di condoglianze del Comune alla famiglia. Il centro siracusano è un caso nazionale: unico in Italia ad essere prolungato zona arancione, mentre anche la Sicilia si appresta a tornare in area bianca tra qualche giorno.

A Francofonte la diserzione dagli hub vaccinali è allarmante, e non se capisce bene il motivo: secondo dall’Asp aretusea solo il 64% dei residenti ha fatto la prima dose, a fronte del 75% fissato dalla Regione; e fino a ieri i positivi in città erano ben 266, di cui 12 in ospedale. Nell’impossibilità di obbligare chi non vuole a vaccinarsi, politici e comitati locali chiedono almeno maggiori controlli delle forze dell’ordine sulla violazione delle restrizioni e uno screening di massa, così da circoscrivere i focolai del contagio.