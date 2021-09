Coronavirus Sicilia, caccia a ottobre bianco

Ragusa - Per la prima volta da oltre un mese la Sicilia torna ad avere numeri da zona bianca: la settimana appena trascorsa si è chiusa con una percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva sotto il tetto del 10%, attestandosi al 9,3. E anche gli altri due parametri si avvicinano alle soglie del bianco. L’ospedalizzazione Covid nei reparti ordinari le supera di un soffio:- 15,4%, contro il limite del 15%. Mentre i nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti sono scesi a 79,5, contro il limite di 50.

I bollettini del weekend hanno scavato nel solco del trend al ribasso e dunque, se scuole aperte e anticorpi non fanno scherzi, da lunedì 4 ottobre la cabina di regia ministeriale potrebbe cambiare colore all’Isola. Basta che il trend positivo sia confermato la prossima settimana: in base alla nuova normativa, infatti, basta che rientri nei ranghi anche uno solo dei due parametri ospedalieri (ormai più importanti dei contagi). Non male per una regione che fino a poco tempo fa temeva di finire in zona arancione.