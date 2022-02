Neonata in overdose, settimo caso in pochi mesi in Sicilia

Licata, Ag - Emergenza droga per i più piccoli in Sicilia: l’ultima ricoverata, al pronto soccorso di Licata (foto), è una neonata in overdose da cocaina e cannabinoidi. Per la gravità delle condizioni, è stata subito trasferita all'ospedale di Agrigento, dov'è tuttora ricoverata. Intanto i carabinieri hanno segnalato la coppia di genitori alla Procura per i minorenni di Palermo, che ha avviato un'indagine: sembra che la madre della bimba sia tossicodipendente. Si tratta del settimo caso di ingestione accidentale di sostanze stupefacenti, da parte di figli piccoli, di cui hanno notizia i media negli ultimi mesi.