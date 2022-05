Nuova corsa di cavalli a Brancaccio, nuovo VIDEO su Tik Tok

Palermo - Altra corsa di cavalli per le strade del quartiere palermitano di Brancaccio, stavolta alle 3:30 di notte: incollato ai due fantini in gara, il solito codazzo di giovani e meno giovani in sella ai motorini. Clacson e urla di trionfo quando un animale stacca l’altro, mentre ai lati della strada il pubblico assiste alla competizione nonostante l'ora tarda.

Come nei precedenti il filmato, girato con un telefonino da uno scooter, è finito su Tiktok e rimbalzato su tutti gli altri social network. Qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine, ma quando polizia e carabinieri sono arrivati sul posto dell'ippodromo clandestino non c’era già più traccia: in mano hanno lo stesso video allegato, dalle cui immagini cercheranno di individuare l'identità dei partecipanti. Lo scorso febbraio la corsa fuorilegge si tenne in pieno giorno.