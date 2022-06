Palermo, hacker: «Riscatto in 3 giorni o sveliamo i dati». Ignota la cifra

Palermo - L'attacco hacker al sistema informatico del Comune di Palermo è stato rivendicato ufficialmente da Vice Society, cyber gang ritenuta responsabile di un attacco simile portato di recente all'Associazione bancaria italiana. La gang ha appena fatto partire un countdown di tre giorni per l'ottenimento di un riscatto dall'amministrazione comunale, altrimenti verranno pubblicati dati sensibili. I file rubati durante l'attacco non sono ancora disponibili e il portale, a una settimana dall'assalto informatico, è ancora out.

"Il gruppo criminale - spiega il sito specializzato www.cybersecurity360.it - ha stimato un tempo di tre giorni per il pagamento del riscatto. Scaduto questo termine, dati di appartenenza all'infrastruttura interna del Comune di Palermo saranno di pubblico dominio scaricabili direttamente dal sito della cyber gang". Il Comune ha denunciato il fatto a polizia postale, Digos e inviato una informativa al Garante per la privacy e, dopo la rivendicazione della gang, ha informato nuovamente le forze dell'ordine. "L'amministrazione non si mette di certo a trattare con una gang" riferiscono da Palazzo delle Aquile, anche se non è stata resa nota la cifra richiesta in cambio, probabilmente in criptovaluta.

"L'attacco non mette a rischio la regolarità del voto del 12 giugno e neppure il pagamento degli scrutatori" assicura l'assessore all'Innovazione Paolo Petralia Camassa rispondendo alle preoccupazioni di migliaia di persone selezionate per la gestione delle procedure di voto nei seggi elettorali per amministrative e referendum. "La Sispi - aggiunge Camassa - è impegnata a ripristinare le funzionalità telematiche del Comune e il rilascio dei certificati elettorali funziona già regolarmente". Gli uffici, con il supporto dei tecnici, per ora hanno ripristinato i servizi demografici.

Il sito dovrebbe essere nuovamente navigabile domani, mentre per la carta di identità elettronica si dovrà attendere lunedì e la Ztl sarà nuovamente attiva la prossima settimana. Il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli ha denunciato che a causa dell'attacco hacker "il Comune ha comunicato ai dipendenti comunali del Coime ed Lsu che non potranno essere garantiti i pagamenti degli adempimenti contributivi e fiscali". In realtà la ragioneria generale, che in mattinata aveva comunicato ai dipendenti tali problematiche, nel pomeriggio ha inviato una nota integrativa spiegando che il sistema di gestione dei pagamenti sarà nuovamente attivo dal 14 giugno.