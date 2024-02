Ruba auto, si cappotta e scappa ferito per i boschi

Modica - Aveva rubato poco prima una vecchia Renault Twingo a Modica, era poi scappato a bordo dell'auto, ma percorrendo una ventina di chilometri ha perso il controllo dell'autovettura e si è cappottato.

È caccia al ladro nell'altipiano ibleo. L'uomo che secondo alcune testimonianze sarebbe ferito, si è dileguato a piedi in un'area in prossimità di zone boscose. Le forze dell'ordine lo stanno cercando. L'incidente autonomo è avvenuto poco dopo le 20 sulla statale 514 la Ragusa-Catania, a circa 4 chilometri da contrada Coffa e l'uomo stava guidando in direzione Catania.

Sul posto i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e i militari dell'Arma dei carabinieri.