Striscia il badge e prosegue a fare jogging VIDEO

Palermo - Chi va al supermercato o per negozi, chi si concede pause caffè interminabili, chi timbra i cartellini dei colleghi assenti (e se ne va pure lui). C’è pure uno che striscia banconote e altri documenti. Il massimo lo raggiunge uno dei 43 dipendenti del comune di Palermo indagati per assenteismo: passava dall'ufficio in tenuta da perfetto runner, giusto il tempo del pit-stop ai tornelli per passare il badge e via di corsa per continuare la sgambata mattutina.

Le riprese dei finanzieri del capoluogo siciliano sono diventate un vero e proprio cortometraggio del peggio della pubblica amministrazione pagata dai contribuenti. Da questa mattina 8 impiegati sono finiti ai domiciliari, fra cui un indagato per mafia; 14 sono stati sottoposti all'obbligo di dimora e altri 6 dovranno presentarsi periodicamente in caserma per firmare. A dicembre, in piena emergenza Covid, ne furono scoperti 55 pure al cimitero.