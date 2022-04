Ugo Pagliai e Paola Gassman a Modica: «Romeo e Giulietta da 53 anni» FOTO

Modica - L'amore eterno, quello che commuove e non si scorda mai, quello di "Giulietta e Romeo-una canzone d'amore", spettacolo ispirato a Shakespeare, con una coppia di attori senza tempo - Ugo Pagliai e Paola Gassman, 84 e 76 anni -, che ha chiuso ieri sera la sua due giorni al Teatro Garibaldi di Modica prima di proseguire il suo tour martedì al Biondo di Palermo. Per chi se lo fosse perso, condividiamo in fondo qualche scatto di scena pubblicato dal profilo social della Fondazione.

La storia d'amore più famosa al mondo dura appena 4 giorni, la loro da 53 anni. "Non è usuale, ma noi lavoriamo insieme fin dalla fanciullezza - rivela Gassman a Repubblica -. Ci vuole rispetto oltre a un sentimento profondo, ma forse anche fortuna e tanta passione per il proprio lavoro: studiare i testi, provare e riprovare con noi ha funzionato".

"Non abbiamo avuto certo il tempo di litigare - aggiunge Pagliai -. Ma il nostro è stato sicuramente un rapporto libero, tranquillo, armonioso direi. Ricordo che Vittorio Gassman mi chiedeva spesso perché non ci sposassimo. Io ero vago: ma perché, mi chiedevo, stavamo molto bene insieme. Non ci siamo mai sposati e siamo ancora qui, ma una delle sorprese in scena è che qualcuno ci sposa, e scatta l'applauso. La gente adora i matrimoni e una delle domande, spesso imbarazzanti, riguarda proprio il nostro essere sfuggiti a questa consuetudine".