Chiude il bar del Corso, chiude Ragusa

Ragusa - Il centro storico di Ragusa si svuota, e la città superiore, di sera soprattutto, sembra in eterno coprifuoco, ben prima e ben al di là del Covid. Un cartello "Vendesi" per molti mesi aveva annunciato un bisogno di lasciare il testimone a qualcuno. Ma nessuno ha raccolto l'eredità. Chiude dopo 43 anni il Bar del Corso a Ragusa.

News Correlate Enzo Di Pasquale: ecco perché muore Ragusa

I titolari del bar di Corso Italia, al civico 323, hanno mollato: "Così come c'è un inizio c'è anche un termine ed il Bar del Corso, dopo 43 anni di attività, con grandissimo successo è arrivato alla sua fine. Ringraziamo tutti i clienti e l'affetto ricevuto in questi anni, perchè senza di voi non saremmo arrivati così lontano. Grazie ancora e vi lasciamo ad una prossima apertura con una nuova gestione".

Il tema del depauperamento del centro storico di Ragusa fu affrontato dal nostro giornale in una intervista profetica a Enzo Di Pasquale, che vi riproponiamo qui.