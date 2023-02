L'insegnante di Bagheria fu avvelenata dalla figlia

Bagheria - Prima ha avvelenata il purè che sua madre avrebbe mangiato, aggiungendo un farmaco in grande quantità. Poi l'ha strangolata e dopo averla uccisa ha infierito con un coltello. È quanto emerge dall’autopsia sul corpo dell’insegnante Teresa Spanò. La diciassettenne di Bagheria arrestata il 2 gennaio non sta più in una comunità protetta, è stata trasferita in carcere, a Roma.

Sulla decisione del carcere hanno pesato anche le parole della giovane durante l’interrogatorio: «L’indagata ha continuato ad indicare come vittima se stessa e non la madre, mostrando, così, di non avere alcuna considerazione del diritto alla vita e alla incolumità personale altrui, al quale ha anteposto le proprie rivendicazioni, risolvendo le difficoltà di relazione uccidendo la madre e manifestando una preoccupante facilità nel passaggio ad agiti distruttivi».