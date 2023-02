Perde il bambino dopo il parto, condannati tre ginecologi del Maggiore

Modica - Condannati a 8 mesi di reclusione per omicidio colposo tre ginecologi dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica e al pagamento di una provvisionale di 50 mila euro e al pagamento di un risarcimento danni da quantificare in sede civile. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Ragusa in seguito a una denuncia di una donna di Rosolini che alla quarantesima settimana di gravidanza era andata in ospedale per una visita quando ha accusato la perdita del liquido amniotico. Il parto è avvenuto dopo tre giorni e il bambino è morto il giorno dopo per un’infezione.

Il protocollo medico indica infatti che il parto deve avvenire entro le 24 ore dalla rottura delle acque. Il neonato avrebbe potuto salvarsi solo se fossero stati anticipati i tempi del parto, secondo il perito della Procura, il dottor Francesco Coco.

La difesa ha sostenuto che i tre ginecologi avevano monitorato la vita uterina del nascituro senza notare particolari criticità. Ma quel tipo di infezione contratta nel piccolo nel grembo materno avrebbe potuto essere diagnosticata tramite un'analisi del sangue della mamma, che non fu fatta.