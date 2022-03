Pizza con finti prodotti Dop a Catania

Catania - Salami, mozzarelle, pistacchi, olio. I carabinieri dei carabinieri del reparto tutela agroalimentare di Messina, Roma, Torino, Salerno e Parma hanno eseguito numerosi controlli in aziende agricole, caseifici, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, salumifici, liquorifici e frantoi accertando violazioni ed illeciti. I militari hanno nel complesso sequestrato 4,5 quintali di alimenti e dato contravvenzioni per 23mila euro.

A Catania

In provincia di Catania i carabinieri del Rac hanno denunciato per tentata frode in commercio aggravata il titolare di un ristorante/pizzeria. L’uomo ha messo in vendita prodotti dichiarando l’utilizzo di ingredienti a denominazione protetta. Ma questi non c’erano né nei locali aziendali né nella documentazione di acquisto.