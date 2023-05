Quattro mesi a finto giornalista per esercizio abusivo

Caltagirone - Il collaboratore di un’emittente privata del Catanese è stato condannato per esercizio abusivo della professione a 4 mesi di reclusione e settemila euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza, una delle poche in materia, è stata emessa dal tribunale di Caltagirone che ha applicato anche la sospensione condizionale della pena. Il processo è stato avviato dopo una segnalazione. L’uomo avrebbe svolto per quattro anni attività giornalistica senza essere iscritto all’ordine professionale.