Adriano Celentano compie 84 anni

Adriano Celentano compie oggi 84 anni. Celentano è nato il 6 gennaio 1938 in via Gluck a Milano (qui l'articolo di Ragusanews in cui si narra del rapporto di Celentano con l'amata mamma Giuditta). Sposato con Claudia Mori dal 14 luglio del 1964, sposata alle tre di notte nella chiesa di San Francesco a Grosseto, ha tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

Figlio di genitori pugliesi di Foggia, emigrati al nord per cercare lavoro, prima in Piemonte poi in Lombardia, Adriano è il quinto e ultimo figlio della famiglia. Prende il nome della piccola Adriana, sua sorella, morta di leucemia 4 anni prima della sua nascita all’età di 9 anni. Oltre a loro, i genitori hanno avuto anche Rosa, Alessandro e Maria. Dopo le elementari, Adriano lascia la scuola, cimentandosi in diverse professioni, fra queste quella di orologiaio.

Celentano viene soprannominato il “Il Molleggiato” per il suo modo di ballare, in maniera “elastica” e appunto “molleggiata”. E' un grande tifoso dell’Inter.

Celentano si avvicina ben presto alla musica, e al rock and roll. In Italia, il rock & roll sbarca il 18 maggio 1957, quando al Palazzo del Ghiaccio di Via Piranesi, si tiene il primo Festival del Rock & Roll con la partecipazione dei Rock Boys di Adriano Celentano, che vincono la kermesse. Nella sua carriera Celentano ha venduto oltre 200 milioni di dischi. Adriano e la sua famiglia vivono in una bellissima villa a Campesone di Galbiate, in Brianza che si affaccia sul lago Lario.

Adriano Celentano e la rivoluzione Rock di una tv lenta

In tv Adriano Celentano non è stato protagonista solo di film di successo, negli anni ci ha abituato a un tipo di televisione diversa, portando sul piccolo schermo grandi show musicali che hanno acceso un faro su tematiche importanti, spesso dividendo il pubblico e la classe politica italiana. Dalla Rai a Mediaset gli show all’Arena di Verona o nei teatri, sono sempre stati appuntamenti importanti per il pubblico televisivo. Criticato e amato, Adriano è da sempre un grande comunicatore, che ha reso celebri anche i suoi silenzi sul palcoscenico.

Negli ultimi anni Adriano è diventato anche molto social, ed è proprio tramite i sociale che parla al suo pubblico non rinunciando a qualche attacco a politi e conduttori tv. Ultimo in ondine cronologico il suo attacco ad alcuni conduttori tv descritti dal Molleggiato come “Responsabili di odio e ignoranti”. Questo attacco nasce sicuramente dalla sua voglia di una tv senza filtri e senza inganni, proprio per questo sono diversi anni, come ha raccontato sua moglie Claudia, che Celentano è pronto a tornare in tv con uno show sulla Rai. A 84 anni, appena compiuti.