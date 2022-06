Alessia Marcuzzi torna in vacanza a Marzamemi. VIDEO

Marzamemi - Alessia Marcuzzi in vacanza con tutta la famiglia in Sicilia. Si allunga, dunque, la lista dei vip che nelle ultime settimane hanno scelto l'Isola ed in particolare la provincia di Siracusa e Ragusa per trascorrere qualche giorno in relax. Dopo gli allenatori Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, è stata la volta della show girl Alessia Marcuzzi che sul proprio profilo Instagram ha postato diverse foto. In questi giorni anche Michelle Hunziker si trova in Sicilia ma alle Eolie.

La Marcuzzi è innamorata della Sicilia, la scorsa estate aveva visitato Noto, Marzamemi e Ispica. Venerdì scorso, invece, come lei stessa ha fatto vedere sui social, si è recata ad Ortigia. La show girl è in vacanza con Mia, la figlia avuta da Francesco Facchinetti, il marito Paolo Calabresi, una piccola comitiva di amici e il barboncino. Ieri, invece, ha visitato nuovamente Marzamemi, facendosi fotografare in piazza Regina Margherita.

Nei mesi scorsi aveva già fatto tappa nella zona sudorientale dell’Isola per realizzare alcuni shooting per alcune campagne pubblicitarie, adesso invece una vacanza rigenerante. Pioli, Gasperini, Hunziker e Marcuzzi sono soltanto i primi vip avvistati nell'Isola e c'è da scommettere che anche nei prossimi giorni cantanti, attori e calciatori giungeranno in Sicilia per trascorrere qualche giorno di vacanza.