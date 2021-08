Anna Tatangelo in vacanza con Livio Cori tra baci e coccole

Anna Tatangelo e Livio Cori: spuntano le prime foto di coppia con baci e coccole

Che Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non facessero più coppia si sapeva da tempo, che per il bene del loro Andrea, avessero tra loro un rapporto amichevole pure. Anna è stata beccata con il rapper Livio Cori, con cui fa coppia fissa da qualche mese, in una sequenza di foto che li ritrae scambiarsi baci e coccole

Anna Tatangelo, per la prima volta è stata fotografata mentre scambia effusioni con il nuovo compagno, Livio Cori senza preoccuparsi dei parazzi. Dei due si era già parlato nei mesi scorsi ma non c’erano state ancora immagini che provassero la relazione. Al mare la cantante si lascia andare e sul lettino scocca baci al rapper sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi di “Chi” e spuntano le foto.

Lo scoop dell'estate Gigi D'Alessio sarà padre per la quinta volta

Mentre lo scoop dell’estate 2021 è che il cantautore Gigi D'Alessio aspettasse un altro figlio dalla nuova compagna, Denise Esposito, di 26 anni più giovane, che in autunno lo renderà padre per la quinta volta, Anna esce allo scoperto con il suo nuovo amore al mare.

È la prima volta che Anna Tatangelo, 34 anni, e Livio Cori, 31, vengono sorpresi insieme in atteggiamenti che esprimono il loro coinvolgimento: “Innamorata è un parolone, però sto bene”, ha detto di recente lei intervistata da Francesca Fagnani a Belve, ma gli indizi che indicano la relazione con il rapper risalgono già a marzo scorso e mai prima di adesso la cantante era stata sorpresa a baciare un uomo che non fosse il padre di suo figlio, con cui è ufficialmente finita a marzo 2020.

Anna Tatangelo in vacanza con Livio Cori e il figlio Andrea

Anna Tatangelo e Livio Cori sono stati sorpresi dai fotografi del settimanale Chi sulla spiaggia della costa pugliese ma non sono soli. Con loro anche Andrea, il figlio che la cantante ha avuto da Gigi D’Alessio e che – precisa il settimanale nella didascalia – era a fare il bagno quando la sua mamma ha baciato il fidanzato.

Nato a Napoli, nei quartieri spagnoli, Livio Cori è un rapper della scena underground che nel 2019 ha accompagnato Nino D’Angelo a Sanremo nel pezzo ‘Un’altra luce’ e che si dice sia il misterioso rapper Liberato. I due mantengono una grande riservatezza sulla loro storia e tempo fa la cantante fu molto chiara rispetto alla protezione della sua vita privata ormai definitivamente lontana da quella di Gigi D’Alessio.